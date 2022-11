Näin keskustan lappilaiset kansanedustajat kommentoivat saamelaiskäräjälakia – Onko tämä hallituskysymys?

Keskustan Lapin piirin kansanedustajat kommentoivat eduskunnassa medialle hallituksen sisällä syntynyttä erimielisyyttä saamelaiskäräjälain uudistuksesta. Johannes Ijäs Demokraatti Rane Aunimo Demokraatti

– Jos halutaan jännitettä Lapin maakuntaan, aiheuttaa kaaosta ja jännitettä eduskuntaan, sitten pääministeri ja hallituksen enemmistö jatkaa tällä linjalla. Jos sen sijaan halutaan noudattaa hallitusohjelmaa, tukea saamelaisten sisällä olevaa vähemmistöä, pitää huolta saamelaiskärjien opposition oikeuksista, sitten tätä epädemokraattista esitystä ei viedä, Katri Kulmuni sanoo.

Kulmuni toteaa, ettei usko esityksellä olevan vieläkään edellytyksiä menestyä. Hän sanoo, että keskustan eduskuntaryhmässä on käsitelty asiaa pitkin matkaa ja että se ei ole kuitannut uudistusta.

– Emme ole missään vaiheessa tätä hyväksyneet.

Oliko teillä yksimielisyys puheenjohtajan kanssa vai ajoitteko puheenjohtajan yli?

– Kyllä meillä on ollut ihan sama käsitys koko eduskuntaryhmällä läpi tämän prosessin.

Kulmunin mukaan keskusta ei ole hyväksynyt sitäkään, että esitys annetaan valtioneuvostolle erimielisenä.

KANSANEDUSTAJA Markus Lohi (kesk.) sanoo, että keskusta haluaa uudistaa saamelaiskäräjälakia, mutta nyt esitettävä malli ei keskustalle käy. Tätä lakia keskusta ei hyväksy.

– Siinä ei ole huomioitu kaikkia saamelaisryhmiä. Ehkä pahin epäoikeudenmukaisuus on se, että sellaiset ihmiset, jotka ovat vuosia ja vuosia toimineet saamelaiskäräjillä, saaneet paljon ääniä vaaleissa, tämä laki lähtee siitä, että heidät voidaan sivuuttaa kokonaan ja poistaa vaaliluettelosta. Ei tämä ole oikeudenmukaista, Lohi toteaa.

– Juuri 8 saamelaiskäräjien 21 jäsenestä lähetti hätähuudon ministereille ja kansanedustajille, että lakia ei voida hyväksyä tässä muodossa. Keskusta haluaa puolustaa myös vähemmistön vähemmistöjä, sanoo puolestaan kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.).

Markus Lohi sanoo, että tässä poliittisessa tilanteessa ehkä vielä vakavampaa on se, että ei ole pelkästään kysymys saamelaiskäräjälaista vaan toimintatavoista.

– Hallituksen ei pitäisi koskaan tuoda sellaisia lakeja, jotka ovat ristiriitaisia ja josta suoraan sanotaan, että me vastustamme. Pitäisi neuvotella, hakea sellainen keskitien kompromissi. Nyt esitetään hyvin äärimmäistä lakia, jossa on aivan uusia elementtejä, joita on muun muassa apulaisoikeuskansleri Puumalainen kritisoinut.

PÄÄMINISTERI Sanna Marinin (sd.) mukaan keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon kanssa on sovittu, että hallitus voi antaa esityksen, vaikka keskustan ministerit vastustaisivatkin sitä.

Markus Lohi ei lähde tähän ottamaan kantaa.

– Tätä kannattaa kysyä Saarikolta. Hän tietää, mitä on keskusteltu.

– Keskusta on koko ajan matkan varrella sanonut, että tämänsisältöistä lakia me emme kannata. Jos se tuodaan vastoin meidän tahtoa, me äänestämme vastaan. Näin me tulemme toimimaan tässä niin valtioneuvostossa kuin eduskunnassa. Me haluamme parantaa saamelaisten kulttuurillisia ja kielellisiä oikeuksia, mutta sen pitää tapahtua kaikki saamelaisryhmät huomioiden ja hakea oikeudenmukainen tapa siihen, Lohi sanoo.

– Tätä rosvon viittaa on turha sovitella keskustan päälle. Meillä on todellakin valmius lakia muuttaa, mutta silloin täytyy noudattaa hallitusohjelmaa. Siinä on yksiselitteisesti kirjattu, että huolehditaan kaikkien saamelaista ja kaikkien saamelaisryhmien oikeuksista. Tämä ei esitys ei sitä valitettavasti nyt tee, Mikko Kärnä jatkaa.

Mutta tämä voi mennä riitaisena eduskuntaan ja te ette tee tästä hallituskysymystä?

– Sanoin, että jos tämä tuodaan eduskuntaan, me tulemme täälläkin vastustamaan sitä. Sitten on aivan toisen luokan kysymys, että kuinka toimintakykyinen hallitus on, jos sillä ei ole keskinäistä luottamusta. Minä olen erittäin pahoillani, jos saamelaiskäräjät on sellainen, että sillä ja niillä toimintatavoilla, joilla tämä ollaan tuomassa eduskuntaan, halutaan vahingoittaa toimintakykyä. Näin ei pitäisi koskaan tehdä, Markus Lohi vastaa.

Eli ei ole hallituskysymys?

– En ota siihen kantaa. Hallituskysymys on se, jos menee hallituspuolueiden välistä luottamus ja toivottavasti siihen ei ajauduta. Mutta se vaatii silloin, että toimitaan pelisääntöjen mukaan ja nyt ei toimita pelisääntöjen mukaan, Lohi sanoo.