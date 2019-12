Näin kommentoi pääministerispekulaatioissa mukana oleva Timo Harakka: ”Meillä on kaksi hyvää ehdokasta”

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus erosi tänään. Julkisuudessa käy jo kiivaana keskustelu siitä, kuka olisi SDP:n pääministeri, sikäli mikäli tuleva hallitus SDP:n johdolla muodostetaan.

Pääministeriksi käytettävissä ovat ilmoittaneet olevansa varapuheenjohtaja, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman (sd.).

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) on ilmoittanut tukevansa Sanna Marinia.

– Meillä on kaksi hyvää ehdokasta, joista puoluevaltuusto pääsee valitsemaan. Sanna Marin on karismaattinen ja ilmastoasioissa uskottava, Antti Lindtmanilla on koeteltu paineensietokyky ja neuvottelutaidot, vastaa työministeri Timo Harakka (sd.) kysymykseen pääministerihalukkuudesta ja siihen, ketä hän tukee.