18.11.2025 11:23 ・ Päivitetty: 18.11.2025 11:23
Näin moni kunta nostaa kuntaveroprosenttia – vaikuttaa yli puoleen miljoonaan asukkaaseen
Ensi vuonna kunnallisveroprosenttiaan nostaa Suomessa kaikkiaan 38 kuntaa, kertoo Kuntaliitto.
Tämä tarkoittaa sitä, että kunnallisveroprosentti nousee kaikkiaan yli puolella miljoonalla näiden kuntien asukkaalla.
Veroprosenttiaan nostavien joukossa on kuntia, jotka ovat korottaneet tuloverotustaan jo useampaan kertaan vuonna 2023 voimaan tulleen sote-uudistuksen jälkeen.
Veronkorotusten kerrotaan kohdistuvan pääasiassa pieniin ja keskisuuriin kuntiin ja kaupunkeihin.
