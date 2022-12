Näin Olli Rehn kommentoi presidenttiehdokuutta Ylen Ykkösaamussa

Suomessa pidetään presidentinvaalit alkuvuodesta 2024. Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin nimi on ollut kärkipäässä erilaisissa gallupeissa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Rehniltä kysyttiin tänään Ylen Ykkösaamussa kiinnostusta vaalien ehdokkuuteen.

Hän painotti, että ensin Suomessa käydään eduskuntavaalit ja hallitus saadaan toivottavasti muodostettua viimeistään juhannukseen mennessä.

– Sen jälkeen sitten kesällä ja syksyllä on presidentinvaalien ehdokasasettelun aika. Palataan asiaan siinä vaiheessa, jos on aihetta. Osaltani keskityn nyt täysillä Suomen pankin pääjohtajan työhön, joka on näinä vaikeina aikoina kuitenkin ihan kohtuullisen vaativa tehtävä, Rehn muotoili.