Näin Orpo kommentoi nyt Purran puheita

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että uusista sote-säästöistä ei ole vielä tehty päätöksiä.

- Emme me ole yhtään päätöstä vielä tehneet. Meillä on valmistelut alkuvaiheessa, Orpo kommentoi perjantaina STT:lle.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi torstaina Ylen vaalitentissä, että hallituksen kehysriihessä huhtikuussa sovitaan todennäköisesti jonkin verran lisää sote-säästöjä.

- Pidän sitä erittäin todennäköisenä, jotta varmistamme, että velkasuhteemme vakautuu tämän vaalikauden loppuun. Pidämme kaikissa oloissa kehyksistä kiinni, Purra sanoi tentissä.

Orpo sanoi olettavansa Purran tarkoittaneen sitä, että hallitus joutuu joka tapauksessa tekemään säästöpäätöksiä.

- En ole hänen (Purran) kanssaan puhunut, mutta oletan hänen tarkoittavan sitä, että meillä on tiedossa, että me joudumme kuitenkin jonkun verran sopeuttamaan ja se työ on alussa, Orpo sanoi.

Pääministerin mukaan on vielä liian aikaista ottaa kantaa siihen, mistä säästetään. Myös Purra sanoi tentissä, ettei voi kertoa tarkemmin säästöjen mittakaavasta, sillä neuvottelutulosta ei vielä ole.

STT ei ole tavoittanut perjantaina Purraa kommentoimaan asiaa.

HALLITUS julkisti torstaina odotetun listansa siitä, miten se leikkaa sosiaali- ja terveydenhuollosta. Kokonaisuus koostuu useista pienistä paloista, esimerkiksi leikkauksista vammaispalveluihin ja kotihoitoon. Sosiaalihuollon suurempien säästöjen sisältö jäi kuitenkin vielä auki.

Leikkauslistassa on kyse aiemmin päätettyjen säästöjen uudesta kohdentamisesta, josta Orpo on luvannut kertoa hyvissä ajoin ennen alue- ja kuntavaaleja.

Pääoppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii hallitusta julkistamaan säästökohteensa ennen ennakkoäänestyksen alkua.

- Hallituksen ja pääministerin on kerrottava nämä lupaamansa leikkauskohteet viimeistään alkuviikkoon mennessä, Lindtman sanoi torstaina STT:lle.

Oppositio on jättänyt asiasta välikysymyksen, joka käsitellään eduskunnassa keskiviikkona.

- Suomalaisilla on oltava tieto ja mahdollisuus ottaa näihin kantaa vaaliuurnilla, ja eduskunnalla on oltava kaikki tieto siinä vaiheessa, kun hallituksen luottamusta välikysymyskeskustelussa ryhdytään käsittelemään ennakkoäänestyspäivänä, Lindtman vaati.

- On selvää, että säästöt on valmisteltava huolella, mutta hallitus on päättänyt näistä leikkauksista jo vuosi sitten. Se on jo vuoden ajan näitä valmistellut, ja tiedämme, että ministeriössä valmistelu aiemmin keskeytettiin.

Torstaina julkaistujen säästöjen suuruudeksi lasketaan noin 166 miljoonaa euroa vuonna 2028. Sosiaalihuoltoon suunnitellut 100 miljoonan euron leikkaukset siirtyvät eteenpäin ja toteutuvatkin kokonaan vasta vuonna 2028.

STM:n virkakunnasta sanottiin perjantaina STT:lle, että asiaa ei pystytä vielä kommentoimaan, koska se vaatii vielä lisää poliittista valmistelua.

Kaisu Suopanki, Sanna Nikula, Saila Kiuttu/STT