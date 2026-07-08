Näin pääministeri Orpo perustelee kiisteltyä rahoitusratkaisua

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) perustelee hallituksen päätöstä rahoittaa Garden Helsinki -hanketta kirjallisella kommentilla. Orpo myöntää kehottaneensa silloista hankkeen hallituksen jäsentä, entistä kokoomuspoliitikkoa Jan Vapaavuorta olemaan yhteydessä valtiovarainministeri Riikka Purraan (ps.). Demokraatti Demokraatti

– Olen kehottanut Vapaavuorta olemaan yhteydessä muihin asiaa käsitteleviin tahoihin, kuten valtiovarainministeriöön ja valtiovarainministeriin. Kehotan usein samalla tavoin puheilleni tulevia edunvalvojia kääntymään vastuuministeriöiden ja -ministerien puoleen erilaisissa hankkeissaan ja tavoitteissaan. Vapaavuori on ollut yhteydessä myös esikuntaani, Orpo toteaa kommentissaan.

Orpon mukaan Vapaavuori on maininnut hänelle olevansa mukana hankkeessa.

– Mutta hän tai muut hankkeen toimijat eivät ole esitelleet asiaa minulle, emmekä ole käyneet neuvotteluja.

PÄÄMINISTERIN mukaan valtion tuki hankkeen käynnistymiseksi oli yksi monista kokoomuksen neuvotteluihin tuomista työllisyyttä ja kasvua tukevista investoinneista.

– Hankkeen esiin nostamiseen on ollut perusteltu syy: myönteiset talous- ja työllisyysvaikutukset, joiden mittakaavaa Garden Helsinki -hankkeen toimijat olivat valtiontakaushakemuksen yhteydessä arvioineet. Kokoomus halusi, että osana kasvuun tähtääviä investointeja edistämme sitä, että Suomeen rakennetaan maailmanluokan tapahtumapaikka sekä rakennus- että tapahtuma-alan toimintaedellytysten edistämiseksi.

Orpo pitää selvänä, että suuren rakentamishankkeen työllisyys- ja talousvaikutukset ovat merkittävät.

– Kansainvälisen tason kulttuuri- ja urheilukeskuksen talous-, työllisyys- ja kulttuurivaikutukset olisivat merkittäviä myös pitkällä aikavälillä. Näitä tavoitteita ja vaikutuksia hallitus on pyrkinyt edistämään.

HALLITUSPUOLUEIDEN puheenjohtajat ja koko hallitus päättivät hankkeen ehdollisesta 35 miljoonan euron rahoituksesta puoliväliriihessä huhtikuussa 2025.

– Täsmällisemmät ehdollisuuden kriteerit jätettiin puoliväliriihessä jatkovalmisteluun. Tukea saadakseen hankkeen on täytettävä sille asetettavat ehdot ja EU-kriteerit. Ehtoja valmistelee opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtiontukiarvioinnin tekee komissio.

Orpon mukaan hanketta ja ehtoja tullaan käsittelemään talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

– Hankkeen suunnitelmia on päivitetty puoliväliriihen päätöksenteon jälkeen ja nämä muutokset otetaan huomioon talous- ja työllisyysvaikutuksia arvioitaessa. Jos päivittyneiden tietojen jälkeen hanke arvioidaan kansallisesti merkittäväksi kulttuuri- ja urheilukeskukseksi, jolla on merkittäviä talous- ja työllisyysvaikutuksia, sekä hanke täyttää muut ehdot ja valtionavustuksen myöntäminen on mahdollista, tekee lopullisen päätöksen valtiontuen myöntämisestä eduskunta osana normaalia talousarvioprosessia.

VALTIONTUKI on ehdollinen hankkeen toteutumiselle. Orpon mukaan yhtäkään euroa ei makseta ennen kuin Garden Helsinki -hanke todella käynnistyy.

Vantaan Kivistön hallihanke oli Orpon mukaan puoliväliriihen aikaan täysin erilaisessa tilanteessa kuin se on nyt.

– Kuten olen medialle aiemmin todennut, hallituksella ei ollut puoliväliriihen yhteydessä Kivistön hankkeesta vastaavaa tietoa kuin Garden Helsingistä. Gardenista oli jätetty valtiolle valtiontakaushakemus, jossa käytiin hankkeen yksityiskohtia ja taloudellisia edellytyksiä kattavasti läpi. Vaikka valtiontakausta ei päädytty myöntämään, oli hallituksella nämä hakemuksen yhteydessä annetut tiedot käytettävissä. Kivistöstä vastaavia tietoja ei ollut eikä Kivistön areenan valtiontuen tarpeesta ollut tietojeni mukaan lähestytty puoliväliriihen 2025 aikaan poliittisia päättäjiä.