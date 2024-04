Näin SAK:n Eloranta arvioi mahdollisuuksia palata työmarkkinamallipöytään

SAK:n hallitus keskusteli tänään työmarkkinatilanteesta ja kehysriihen päätöksistä eikä tehnyt päätöksiä työtaistelutoimista. Johannes Ijäs Demokraatti

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoo Demokraatille, että SAK:n hallitus teki yksimielisen päätöksen siitä, ettei työtaistelutoimista tehdä päätöksiä. Lakoista ei siis linjattu suuntaan tai toiseen.

Eloranta ei lähde ennakoimaan sitä, voivatko lakkotoimet olla kevään osalta nähdyt ja seuraavaksi tilannetta tarkasteltaisiin syksymmällä työmarkkinakierroksella.

– Totta kai me olemme tehneet erinäköisiä suunnitelmia myös joka tilanteeseen, mutta milloin niitä pannaan toimeen, sitä varmaan tässä arvioidaan, Eloranta sanoo.

Hän kertoo, että seuraava SAK:n hallituksen kokous on kalenteroitu toukokuun puoliväliin mutta valmius on kutsua hallitus kokoon aiemminkin.

EDUSKUNNAN työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ei ole ehdottamassa mietintöönsä päivämäärää siitä, milloin hallituksen esitys työrauhalainsäädännöstä tulee voimaan. Oli spekuloitu, että se olisi halunnut aikaistaa hallituksen esityksessä ollutta heinäkuun alun aikataulua. Päätös jää nyt valtioneuvostolle.

Elorannan mukaan SAK ei ole tällä hetkellä ensisijaisesti kyttäämässä sitä, milloin työrauhalainsäädäntö tulee voimaan. Asiaa kuitenkin arvioidaan.

– Mutta voimaantulo ei ollut tänään (SAK:n hallituksessa) ainakaan ensimmäinen ja päällimmäinen keskustelunaihe.

Elorannan mukaan työministeri Arto Satosen (kok.) kanssa on keskusteltu erityisesti paikallisesta sopimisesta mutta myös edellytyksistä neuvotella vientivetoisesta työmarkkinamallista.

Eloranta ei luonnehdi keskusteluja neuvotteluiksi vaan näkemysten vaihdoksi.

– Me olemme tiettyjä yksityiskohtia käyneet Satosen kanssa läpi. Tämä edelleen jatkuu… Katsotaan sitten, syntyykö jotakin sellaista, joka meidän mielestämme veisi hallituksen esitystä paikallisesta sopimisesta hyväksyttävämpään suuntaan.

Onko SAK valmis palaamaan työmarkkinamallipöytään?

– Me totesimme, että katsotaan, miten tilanne paikallisen sopimisen osalta menee. Olemme pitäneet esillä sitä, että työrauhan ja paikallisen sopimisen pitäisi pelittää samaan suuntaan kuin työmarkkinamalli. Me tiedämme, että työrauhan osalta on kovin vähän odotuksia, mutta katsotaan nyt, mitä paikallisessa sopimisessa mahdollisesti saataisiin. Ei se nyt ihan helppoa ainakaan meille ole palata työmarkkinamallipöytään.

Jos SAK päättäisi palata pöytään, arvion siitä tekisi SAK:n hallitus. SAK jätti neuvottelupöydän jo viime vuoden puolella vaatien laajempia neuvotteluja työmarkkinakysymyksistä.

Pitääkö paikallisen sopimisen olla samassa pöydässä, onko se ehto?

– Ei sen tarvitse samassa pöydässä olla niin kuin olemme tässä jo pitkän aikaa sanoneet. Mutta asioiden pitää mennä samaan suuntaan, se on meille tärkeintä.