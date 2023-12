Näin sisäministeri Mari Rantanen kommentoi ihmisoikeusvaltuutetun kirjettä

STT kertoo, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Dunja Mijatovic on lähettänyt Suomen sisäministerille Mari Rantaselle (ps.) kirjeen, jossa hän ilmaisee huolensa pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten oikeuksista Suomen itärajan täyssulun vuoksi. Johannes Ijäs Demokraatti DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ihmisoikeusvaltuutettu lähetti kirjeen Rantaselle 4. joulukuuta ja se julkaistiin tänään. Mijatovicin mukaan Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden on myös haastavissa rajatilanteissa reagoitava tavalla, joka on täysin sopusoinnussa ihmisoikeusvelvotteiden kanssa.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kommentoi kirjettä toimittajille eduskunnassa.

– Ei minulla siihen ole muuta kommentoitavaa tässä vaiheessa kuin se, että Suomen kansallisesta turvallisuudesta pitää huolta vain ja ainoastaan Suomi ja näin me olemme tässä kohtaa toimineet.

Rantanen toteaa myös, ettei turvapaikanhaku ole ollut keskeytettynä.

– Sitä ei ole vain voinut tehdä itärajalla. Joten uskoisin, että tämä valtuutettu katsoo asiaa yhdestä näkökulmasta, mutta Suomen hallituksen on katsottava muitakin asioita kuin vain turvapaikanhakuoikeutta.

SUOMI sulki itärajansa parisen viikkoa sitten lukuun ottamatta Vainikkalan rataliikennettä. Sulkupäätös on voimassa ylihuomiseen keskiviikkoon. Hallitukselta odotetaan nyt uutta päätöstä siitä, miten itärajalla toimitaan.

Sisäministeri Rantanen ei vielä lähtenyt kommentoimaan asiaa ja aikatauluja.

– Se on erinomaista, että tämä lainsäädäntö on purrut juuri siihen, mihin se on tarkoitettukin. Nyt tehdään sitten arviota, mikä se tilanne on ja viranomaiset meille sitä arviota tuottavat, hän lausui toimittajille eduskunnassa.

Oikeusministeri Leena Meri (ps.) totesi medialle, ettei ole nähnyt Euroopan neuvoston ihimisoikeusvaltuutetun kirjettä.

Meri painotti, ettei rajojen sulkeminen ole ollut turvapaikkakysymys, vaan se on liittynyt hybridivaikuttamiseen ja rajaturvallisuuteen ja Suomen turvallisuuteen.

– En usko, että monikaan suomalainen on siitä eri mieltä ollut, että rajoja ei olisi sulkea näin kuten suljettiin. Siitähän oli mielipidemittauksiakin.

LEENA Mereltä kysyttiin myös, voiko itärajaa yhä pitää kiinni, kun sieltä ei ole viime aikoina tullut turvapaikanhakijoita.

– En ole tässä nyt mikään erikoisasiantuntija enkä oikeuskansleri, mutta jos ajattelen ihan henkilökohtaisesti, sehän varmaan riippuu siitäkin hyvin paljon, minkälaista painetta rajan takaa on tännepäin…Ei tässä nyt ole ollut pelkästään se määrä, vaan se, mikä siinä on Venäjän tarkoitus häiritä meidän yhteiskuntarauhaa ja turvallisuutta. Siitähän tässä on koko ajan ollut kysymys.

Meri toteaa, että viranomaisilla on tietoa, mikä on rajan toisella puolella tilanne. Hän ei itse halua lähteä tilannetta arvailemaan.

Henkilökohtaisesti Meri on huolissaan, vaikka tilanne rajalla on ollut rauhallinen, että Venäjältä tulisi jälleen paljon turvapaikanhakijoita, jos rajaa joltain kohdin avataan.

– Kun me tiedämme meidän systeemin, että joudutaan sitten rajojen uudelleen sulkemisessa pohtimaan asioita uudestaan, että se ei tapahdu tunnissa, niin onko tämä Venäjän suunnitelma, hän pohdiskelee.

Hän sanoo henkilökohtaisena kantanaan, että jos arvioista ilmenee uhka, että väkeä lähtisi taas tulemaan, hän pitäisi koko itärajan kiinni.

MYÖS valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) oli tänään tavoitettavissa eduskunnassa.

Hänkään ei lähtenyt kommentoimaan julkisuuteen, onko hallitus kokoontumassa jo tänään itärajan tilanteesta.

– Sitten kerrotaan, kun on jotain kerrottavaa.

Purra toteaa, että nyt luvut ovat olleet itärajalla juuri sitä mitä tavoiteltiin ”eli täyttä nollariviä”.

– Mutta en ainakaan itse usko, että tämä tilanne tällä menee ohitse. On hyvin todennäköistä, että kun raja-asemia avataan, sitten ihmisiä taas lähetetään tai lähtee liikkeelle. Tiedetään, että esimerkiksi Murmanskissa näitä kolmannen maan kansalaisia on odottamassa sitä, että Suomen raja aukeaa. Hyvin todennäköistä on, että tässä joudutaan soutamaan ja huopaamaan näiden päätösten kanssa, Purra arvioi.

Uutista muokattu klo 14.34: korjattu alussa ollut tieto, että ihmisoikeusvaltuutettu olisi lähettänyt kirjeen Rantaselle tänään. Kirje on lähetetty jo 4.12., mutta se julkaistiin tänään.