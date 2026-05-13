Näin suomalaiset europarlamentaarikot kommentoivat Euroviisuja

Osa suomalaisista europarlamentaarikoista arvioi, että EU:ssa on eri standardit suhtautumisessa Israelin toimiin palestiinalaisalueilla ja Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Jos me ihmettelemme, että minkä takia muut maat tai maanosat eivät tue meitä Ukraina-politiikassa riittävän tehokkaasti, niin meillä ei voi olla tuplastandardeja, Sirpa Pietikäinen (kok.) sanoi.

Keskiviikkona järjestetyssä virtuaalisessa aamukahvitilaisuudessa Pietikäinen, Eero Heinäluoma (sd.), vihreiden Ville Niinistö (vihr.) ja vasemmistoliiton Merja Kyllönen (vas.) penäsivät EU:lta tiukempia toimia Israelia vastaan.

Maanantaina EU-maiden ulkoministerit pääsivät sopuun Länsirannan väkivaltaisiin siirtokuntalaisiin kohdistuvista pakotteista. Pakotteet kohdistuvat tärkeimpiin israelilaisjärjestöihin ja niiden johtajiin, jotka ovat tukeneet siirtokuntalaisten väkivaltaa.

HEINÄLUOMA sanoi pitävänsä pakotepäätöstä vaatimattomana ja arvioi sen syövän EU:n uskottavuutta. Kyllösen mukaan siirtokuntaväkivaltaan kohdistuvat pakotteet ovat symbolisia, mutta erittäin rajallisia.

Alkuperäisessä pakote-ehdotuksessa mainittiin myös Israelin äärioikeistolaiset ministerit Itamar Ben-Gvir ja Bezalel Smotrich, mutta heidän nimensä poistettiin myöhemmin luettelosta.

Kyllösen mukaan erityisesti Saksan ja Italian varovaisuus on estänyt laajempien pakotteiden käyttöönoton.

Europarlamentaarikot nostivat pidemmälle menevistä toimista esiin muun muassa Israelin ja EU:n välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämisen, jota erityisesti Espanja on ajanut.

Keskustan Katri Kulmuni oli kommenteissaan muita varovaisempi.

- Kaikenlaisista väkivallasta pidättäytyminen täytyy olla EU-intressissä, hän sanoi.

ISRAELIN osallistuminen tällä viikolla kisattaviin Euroviisuihin on aiheuttanut tänäkin vuonna kuohuntaa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan tämän vuoden boikotti on viisujen 70-vuotisen historian laajin.

Viisi Euroopan maata boikotoi viisuja, koska Israel saa osallistua kilpailuun. Boikotoivista maista Espanjan, Irlannin ja Slovenian yleisradioyhtiöt ovat ilmoittaneet, etteivät aio näyttää Euroviisuja kanavillaan.

Pietikäisessä Israelin osallistuminen herättää ristiriitaisia ajatuksia. Hänen mukaansa toisaalta kulttuuri- ja urheiluyhteistyön pitäisi kaikissa tilanteissa jatkua, jotta säilyisi jotain linkkejä maiden välillä.

- Mutta tietäen kuinka pitkään tämä kriisi on jatkunut ja kuinka kansainvälisen lain vastaista Israelin toiminta koko Palestiina-kysymyksessä on ollut, niin minun on hyvin vaikea nähdä ja ymmärtää sitä, miten tämä sovitetaan yhteen, hän jatkoi.

Pietikäinen sanoi olevansa kallistumassa sille kannalle, että olisi ollut viisasta eristää Israel.

Heinäluoma korosti, ettei kysymystä Israelin osallistumisesta Euroviisuihin tulisi sysätä yksittäisten taiteilijoiden harteille.

- Jos maa rikkoo ihmisoikeuksia jo pitkäkestoisesti, niin silloin täytyisi tarkastella sitä, voiko se tällaisiin kisoihin ottaa osaa, hän sanoo.

Keskustan Katri Kulmuni suhtautui kysymykseen varauksellisemmin.

- Se on aina väistämätöntä, että taiteella ja politiikalla on jonkin verran jännitteitä, mutta en kuitenkaan levittäisi sitä sen laajemmin Euroviisuihin. Israel on erittäin pitkäaikainen Euroviisujen osallistuja, hän sanoi.

Israel aloitti Gazan kaistan moukaroinnin sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt hyökkäsivät Israeliin lokakuussa vuonna 2023. YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa.