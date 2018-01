Näin Suomen presidentti on valittu historian saatossa – yksi todellinen ”musta hevonenkin” mahtuu joukkoon

Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi on ehdottoman varma siitä, että Suomi tarvitsee feminististä ulkopolitiikkaa. Siksi hän äänestää SDP:n presidenttiehdokasta Tuula Haataista.

– Toisinaan asioiden eteneminen vaatii sitä, että joku auraa tietä. Ruotsissa sitä on tehnyt Margot Wallström ja Suomessa Tuula Haatainen. Silläkin uhalla, että joku suuttuu tai kritiikkiä herää. Mielestäni tasavallan presidentiltä sopii odottaa juuri tällaista rohkeutta.

Näkkäläjärven mukaan moni kertoo kattavansa tasa-arvoa, mutta pitää käsitettä ”feministinen ulkopolitiikka” huonona.

– Nämä ovat varmasti tuttuja reaktioita kaikille feminismin puolesta puhuneille.

Ruotsin demareiden ja ympäristöpuolueen muodostama hallitus julistautui vuonna 2014 maailman ensimmäiseksi hallitukseksi, joka ajaa feminististä ulkopolitiikkaa.

Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström kertoi New Yorker -lehdessä vuonna 2015, että Ruotsin feministisen ulkopolitiikan tavoitteena on vastustaa tyttöjen ja naisten systemaattista ja maailmanlaajuista alistettua asemaa. Haluna on tehdä myös Ruotsin ulkopolitiikasta rohkeampaa.

Vähitellen ihmisten suhtautuminen on kuitenkin muuttunut.

Näkkäläjärvi tapasi viime elokuussa Wallströmin Ruotsin Demarinuorten SSU:n liittokokouksen yhteydessä. Hän kysyi ulkoministeriltä, miten ihmiset ovat suhtautuneet sosialidemokraattien ajamaan feministiseen ulkopolitiikkaan.

– Wallström vastasi, että alkuun heille naureskeltiin, feminististä ulkopolitiikkaa vähäteltiin ja jopa väitettiin sen vaarantavan Ruotsin taloudellisia suhteita. Vähitellen ihmisten suhtautuminen on kuitenkin muuttunut.

Wallström kertoi Näkkäläjärvelle, että Ruotsin työtä YK:n turvaneuvostossa voi pitää menestyksekkäänä, Ruotsi on edistänyt agendaansa kehitysyhteistyön keinoin ja edistänyt naisten ottamista mukaan Kolumbian rauhanprosessiin.

Näkkäläjärvi pitää erinomaisen tärkeänä, että SDP:n presidenttiehdokas on avannut keskustelun feministisestä ulkopolitiikasta.

– On täysin perusteltua ajaa ulkopolitiikkaa, jonka keskiössä on tasa-arvo, ihmisoikeudet, kestävä kehitys ja aliedustettujen ryhmien ottaminen mukaan päätöksentekoon. Ulkopolitiikkaa, jossa on rohkeutta asettaa ihmisoikeudet kauppapolitiikan ehdoksi.

Demarinuorten puheenjohtaja toivoo, että Suomen seuraavalla hallituksella on viisautta ja rohkeutta julistautua ajamaan feminististä ulkopolitiikkaa.

– Sitoutuminen siihen olisi viesti siitä, että viime vuosina kolhuja saanut maineemme tasa-arvon mallimaana halutaan palauttaa.

Näkkäläjärvi lainaa SDP:n konkaripoliitikon Eero Heinäluoman sanoja:

– Feministinen ulkopolitiikka on sitä, että otamme huomioon omassa työssämme naisten ja tyttöjen oikeudet. Että puhumme tasa-arvon puolesta. Ja teemme työtä tasa-arvon puolesta.