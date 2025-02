Näin Trump ja Musk mylläävät Yhdysvaltoja mieleisekseen

Yhdysvaltain valtionhallinto on ollut viime päivinä mullistuksen kourissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidentti Donald Trump on lähtenyt toteuttamaan lupauksiaan valtion virkakoneiston uudistamisesta rajulla kädellä, ja yhdysvaltalaismedia on puhunut jopa käynnissä olevasta puhdistuksesta.

Näkyvin hahmo hallinnon mylläyksessä on ollut maailman rikkain mies Elon Musk, jonka Trump nimitti johtamaan ”Hallinnon tehokkuuden virastoa” (Doge). Teknologiamoguli Musk on etenkin demokraattipoliitikkojen mielestä venyttänyt perustuslain rajoja puuttumalla valtion virastojen toimintaan ilman selkeää virallista mandaattia – Doge kun ei ole kongressin hyväksymä todellinen virasto.

STT kokosi toimia, joihin Trump ja Musk ovat toistaiseksi ryhtyneet.

Virkakoneiston puhdistus

Valtion virkakoneiston ja niin sanotun ”deep staten” neutralointi on Yhdysvaltain konservatiivien pitkäaikainen tavoite. Dogen päätavoitteena puolestaan on pienentää rajulla kädellä liittovaltion hallintoa ja laittaa Yhdysvaltain budjettivaje kuriin.

Trumpin hallinto on jo saanut useat pitkän uran tehneet valtion virkamiehet eroamaan tehtävistään.

Siinä missä uusi hallinto tavallisesti nimittää osaan valtionhallinnon avaintehtävistä omia ihmisiään, pääosan virkakoneistosta muodostavat poliittisesti sitoutumattomat virkamiehet, jotka jatkavat tehtävissään valtapuolueesta riippumatta.

Trump näyttää nyt pyrkivän muuttamaan tätä ja korvaamaan suuren osan virkamiehistä omilla lojalisteillaan.

Presidentillä ei ole laillista oikeutta erottaa virkamiehiä ilman hyvää syytä. Trump kuitenkin antoi heti virkaan astuttuaan määräyksen, joka CBS Newsin mukaan vie mahdollisesti kymmeniltätuhansilta viranhaltijoilta irtisanomissuojan. Oikeuskäytäntö ratkaisee, kuinka pitkälle Trumpin hallinto voi tätä puhdistuspolitiikkaa viedä.

Viime viikolla maatalousministeriön ylitarkastaja Phyllis Fong joutui Reutersin mukaan Trumpin erottamaksi, mutta tuli kuitenkin työpaikalleen, koska katsoi, ettei potkuille ollut laillista perustetta. Hänet saatettiin ulos ministeriöstä, ja asiaa puitaneen pian oikeudessa.

Oikeusjuttujen välttämiseksi Trumpin taktiikkana näyttää olevan tehdä monien virkamiesten elämä niin hankalaksi, että nämä eroaisivat itse.

Esimerkiksi oikeusministeriössä korruptiotutkimuksia valvonut kokenut virkamies Corey Amundson erosi viime viikolla, kun Trumpin hallinto yritti siirtää hänet maahanmuuttoon liittyviin tehtäviin.

Muskin Doge oli myös lähettänyt useille liittovaltion henkilöstöhallinnon työntekijöille sähköpostin, jossa näille tarjottiin mahdollisuutta jättää tehtävänsä ja saada erorahana noin yhdeksän kuukauden palkka.

Käsiksi rahahanoihin

Huolta on aiheuttanut erityisesti se, että Muskin Doge otti viime päivinä hallintaansa valtiovarainministeriön maksujärjestelmän, joka hallinnoi biljoonia dollareita. Maksujärjestelmän kautta kulkevat esimerkiksi sosiaaliturvan ja terveydenhuollon Medicare-ohjelman maksut sekä liittovaltion työntekijöiden palkat.

Ministeriön virkamies oli yrittänyt evätä Dogelta maksujärjestelmään pääsyn, mutta hänet oli laitettu perjantaina pakkolomalle.

Asiasta on nostettu oikeusjuttu. Ammattiliittojen ja kansalaisjärjestön nostamassa kanteessa sanotaan, että liittovaltiolle tietojaan luovuttavien ihmisten ei tulisi joutua antamaan tietojaan myös Muskille ja Dogelle.

- Liittovaltion lainsäädännön mukaan heidän ei tarvitsekaan, kanteessa sanotaan.

Musk on sanonut tarvitsevansa pääsyn maksujen seurantaan, jotta voi kitkeä valtionhallinnosta korruption, petokset ja veronmaksajien rahan haaskaamisen.

USAID lyötiin polvilleen

Myös Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirasto USAID joutui viime päivinä käytännössä hallinnon haltuun ottamaksi. Dogen työntekijät menivät USAIDin toimistolle, ja kun turvahenkilöstö yritti estää näitä pääsemästä käsiksi salaisiin asiakirjoihin, kyseiset turvahenkilöt laitettiin pakkolomalle.

Musk sanoi viestipalvelu X:ssä, että USAID on ”rikollisjärjestö”, ja lupasi tuhota viraston. Viikonloppuna viraston verkkosivut oli poistettu käytöstä.

Ulkoministeri Marco Rubio vahvisti maanantaina, että USAIDin taival itsenäisenä virastona on ohi. Sitä ei lakkauteta kokonaan, vaan se siirretään ulkoministeriön alaisuuteen, ja Rubio itse on tällä hetkellä viraston virkaatekevä johtaja. Rubio lupasi, että USAID ei voi enää olla tottelematta presidentti Trumpia.

USAIDilla on vuodessa runsaan 42 miljardin dollarin budjetti, jolla rahoitetaan kehitysyhteistyöhankkeita ja ruoka-apua eri puolella maailmaa.

Kriitikoiden mielestä Trump myllää virastoja ilman kongressin valvontaa ja pyrkii näin ohittamaan kongressille lain mukaan kuuluvan kukkaron vallan. Washington Postin mukaan Trump valmistelee myös opetusministeriön lakkauttamista.

Tuhannet verkkosivut katosivat

Yli 8 000 valtion verkkosivua otettiin pois saatavilta perjantain ja sunnuntain välillä, uutisoi New York Times. Sivuja otettiin pois yli kymmeneltä julkishallinnon verkkosivustolta.

Joidenkin liittovaltion virastojen sivustoilta poistettiin kokonaisia osioita, jostain taas katosi vain yksittäisiä sivuja.

Monien sivujen kohdalla niiden poistaminen näytti liittyvän Trumpin hallinnon määräykseen lopettaa kaikki valtion ”sukupuoli-ideologiaa” edistävät ohjelmat ja muun muassa poistaa kaikki tähän liittyvät asiakirjat. Monet poistetuista sivuista sisälsivät esimerkiksi sanan ”inkluusio” tai ”transsukupuolinen”.

Poistetuiksi on joutunut myös sivuja, joissa on viittauksia viharikoksiin, seksuaalivähemmistöihin, rokotteisiin tai ympäristönsuojeluun.

Joidenkin sivujen kohdalla syy poistamiseen taas on hämärämpi. Esimerkiksi valtion väestönlaskentaviraston sivustolta oli poistettu yli 3 000 sivua.

Osa poistetuista sivuista on perjantain jälkeen palautettu näkyviin, jotkut niistä muokattuina niin, että Trumpin silmätikuiksi joutuneet termit on poistettu.

Muskilla Trumpin tuki

Muskilla ei ole edelleenkään muodollista roolia Yhdysvaltain hallinnossa, ja kriitikoiden mielestä hänen toimintansa rikkoo perustuslakia. Hän ei ole liittovaltion työntekijä eikä valtion virkamies, eikä kongressi ole hyväksynyt hänen virkanimitystään. Valkoinen talo sanoi maanantaina CNN:n mukaan, että Musk on ”valtion erikoistyöntekijä”. Muskilla on toimisto Valkoisen talon vieressä.

Merkittävä osa Dogen henkilöstöstä on hyvin nuoria, 19-24-vuotiaita, jotka Musk on nostanut omien yhtiöidensä työntekijöiden joukosta. Tämän nuoren kaartin avulla Musk on savustanut kokenutta henkilökuntaa ulos monista valtion virastoista.

Washingtonissa on arvailtu jo jonkin aikaa, kuinka kauan Trumpin ja Muskin suuret egot voivat elää rinnakkain ilman yhteentörmäystä. Toistaiseksi Trump vaikuttaisi olevan tyytyväinen eteläafrikkalaissyntyiseen pohattaan. Presidentti vakuutti maanantaina Muskin toimivan hänen alaisuudessaan.

- Elon ei voi tehdä eikä tee mitään ilman meidän hyväksyntäämme. Annamme hänelle hyväksynnän, kun se on sopivaa, emmekä anna, kun se ei ole. Mutta hän kertoo meille, mitä tekee, Trump sanoi.

Useat demokraattipoliitikot ovat ilmaisseet syvää huolta Muskin toiminnasta ja tämän pääsystä käsiksi valtion rahahanoihin. Senaattori Elizabeth Warren sanoi, että kyseessä on poikkeuksellisen vaarallinen käänne.

- Näyttää siltä, että olet luovuttanut miljoonien amerikkalaisten yksityisiä tietoja käsittelevän hyvin herkän järjestelmän — ja valtion avaintoiminnon — vaaleilla valitsemattomalle miljardöörille ja tuntemattomalle määrälle hänen epäpäteviä kätyreitään, Warren kirjelmöi valtiovarainministeri Scott Bessentille.

