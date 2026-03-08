8.3.2026 16:56 ・ Päivitetty: 8.3.2026 16:56
Naistenpäivän marssille yleisöryntäys
Naistenpäivän marssille osallistui sunnuntaina Helsingissä poliisin alustavan arvion mukaan noin 20 000 ihmistä – liki tuplaten edellisvuodesta.
Luku kasvoi päivän mittaan, sillä marssin alussa poliisi arvioi mukana olevan noin 15 000 ihmistä.
Marssi lähti liikkeelle Rautatientorilta ja päättyi Kansalaistorille. Marssilla vaadittiin, että tasa-arvoa sekä naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeuksia on suojeltava ja edistettävä.
Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) osallistui Kansalaistorin tilaisuuteen.
Naistenpäivän marssin osallistujamäärä kasvoi selkeästi viime vuodesta, jolloin sille osallistui YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin mukaan yli 10 000 ihmistä.
Kommentit
