8.3.2026 16:56 ・ Päivitetty: 8.3.2026 16:56

Naistenpäivän marssille yleisöryntäys

Naistenpäivän marssille osallistui sunnuntaina Helsingissä poliisin alustavan arvion mukaan noin 20 000 ihmistä – liki tuplaten edellisvuodesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Luku kasvoi päivän mittaan, sillä marssin alussa poliisi arvioi mukana olevan noin 15 000 ihmistä.

Marssi lähti liikkeelle Rautatientorilta ja päättyi Kansalaistorille. Marssilla vaadittiin, että tasa-arvoa sekä naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeuksia on suojeltava ja edistettävä.

Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) osallistui Kansalaistorin tilaisuuteen.

Naistenpäivän marssin osallistujamäärä kasvoi selkeästi viime vuodesta, jolloin sille osallistui YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin mukaan yli 10 000 ihmistä.

