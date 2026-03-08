Naistenpäivän marssille yleisöryntäys

Naistenpäivän marssille osallistui sunnuntaina Helsingissä poliisin alustavan arvion mukaan noin 20 000 ihmistä – liki tuplaten edellisvuodesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Luku kasvoi päivän mittaan, sillä marssin alussa poliisi arvioi mukana olevan noin 15 000 ihmistä.

Marssi lähti liikkeelle Rautatientorilta ja päättyi Kansalaistorille. Marssilla vaadittiin, että tasa-arvoa sekä naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeuksia on suojeltava ja edistettävä.

Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) osallistui Kansalaistorin tilaisuuteen.