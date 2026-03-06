Puolueiden naisjärjestöt vetoavat: Pätkätyöuudistus pitää pysäyttää

Kaikkien eduskuntapuolueiden (paitsi Liike Nytin) naisjärjestöjen perjantaina julkaisemassa yhteisessä kannanotossa muistutetaan, että tasa-arvovaltuutetunkin havaintojen mukaan määräaikaisissa työsuhteissa esiintyy paljon raskaus- ja perhevapaasyrjintää.

Valtaosa määräaikaisissa työsuhteissa olevista suomalaisista on naisia, ja ongelmat koskevat huomattavan suurta määrää ihmisiä.

HALLITUKSEN lakiesityksessä määräaikaisuuden saisi tehdä enintään vuodeksi kerrallaan ilman perusteltua syytä. Tähän asti työnantajalta on vaadittu laillista syytä.

Järjestöt ovat tästä eri mieltä: esitys heikentäisi heidän mukaansa korostetusti juuri naisten asemaa työmarkkinoilla, ja määräaikaisuuksien lisääminen näkyy aina työelämän epävarmuutena.

– Vaikutusarviointien mukaan esitys ei edistä työllisyyttä tai talouskasvua toivotulla tavalla. Sen sijaan se lisää työelämän epävarmuutta ja syrjinnän riskiä, mikä voi vaikeuttaa perheen perustamista. Tämän vuoksi esitystä ei tule viedä eteenpäin sellaisenaan, vaan sen perustelut on arvioitava uudelleen, puolueiden naisjärjestöt kirjoittavat.