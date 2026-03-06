Työmarkkinat
6.3.2026 12:41 ・ Päivitetty: 6.3.2026 12:42
Puolueiden naisjärjestöt vetoavat: Pätkätyöuudistus pitää pysäyttää
Poliittiset naisjärjestöt ovat julkaisseet harvinaisen yhteisvetoomuksen hallituksen työelämäuudistuksia vastaan. Järjestöjen mielestä paraikaa eduskunnassa oleva esitys määräaikaisten työsuhteiden helpottamisesta pitää palauttaa takaisin valmisteluun.
Kaikkien eduskuntapuolueiden (paitsi Liike Nytin) naisjärjestöjen perjantaina julkaisemassa yhteisessä kannanotossa muistutetaan, että tasa-arvovaltuutetunkin havaintojen mukaan määräaikaisissa työsuhteissa esiintyy paljon raskaus- ja perhevapaasyrjintää.
Valtaosa määräaikaisissa työsuhteissa olevista suomalaisista on naisia, ja ongelmat koskevat huomattavan suurta määrää ihmisiä.
HALLITUKSEN lakiesityksessä määräaikaisuuden saisi tehdä enintään vuodeksi kerrallaan ilman perusteltua syytä. Tähän asti työnantajalta on vaadittu laillista syytä.
Hallitus on perustellut muutosta työllistämisen esteiden poistamisella.
Järjestöt ovat tästä eri mieltä: esitys heikentäisi heidän mukaansa korostetusti juuri naisten asemaa työmarkkinoilla, ja määräaikaisuuksien lisääminen näkyy aina työelämän epävarmuutena.
– Vaikutusarviointien mukaan esitys ei edistä työllisyyttä tai talouskasvua toivotulla tavalla. Sen sijaan se lisää työelämän epävarmuutta ja syrjinnän riskiä, mikä voi vaikeuttaa perheen perustamista. Tämän vuoksi esitystä ei tule viedä eteenpäin sellaisenaan, vaan sen perustelut on arvioitava uudelleen, puolueiden naisjärjestöt kirjoittavat.
Uusittujen ”pätkätyölakien” piti alun perin tulla voimaan jo huhtikuussa.
