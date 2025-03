Naistenpäivänä on marssittu Helsingissä ja kuultu poliittisia kannanottoja

Naistenpäivän vietto on näkynyt tänään esimerkiksi Helsingin katukuvassa naistenpäivän marssina, jonka ovat järjestävät YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomi, Naisasialiitto unioni ja Naisjärjestöjen keskusliitto. Demokraatti Demokraatti

Marssia ennen ohjelmaa järjestettiin Helsingin Senaatintorilla, jolla puhui muun muassa presidentti Tarja Halonen (kuvassa).

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila totesivat tänään yhteisessä tiedotteessaan, että hyvinvointivaltio on naisen paras turva.

Heidän mielestään Orpo-Purran hallitus näyttää tekevän parhaansa sen romuttamiseksi.

– Hallituksen politiikka tekee naisten työelämästä entistä turvattomampaa. Määräaikaisuuksien helpottaminen avaa ovet raskaussyrjinnälle ja palkkakuoppalaki sementoi naisvaltaisten alojen heikomman palkkauksen. Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen yhdessä muiden heikennysten kanssa vaikeuttaa naisilta alanvaihtoa ja oman osaamisen kehittämistä. On käsittämätöntä, että joudumme näkemään, miten tasa-arvo ottaa takapakkia vielä vuonna 2025, Marttila sanoo tiedotteessa.

– Naisvaltaisilla aloilla tehdään yhteiskuntamme kannalta keskeistä työtä, mutta silti hallitus kuittaa kylmästi näiden naisten arkea heikentävän lain toisen perään. Seuraavaksi putkessa on jo irtisanomissuojan heikentäminen, joka pahentaa esimerkiksi raskaussyrjinnän riskiä, toteaa puolestaan Tuppurainen.

NAISTENPÄIVÄN kunniaksi, liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n varapuheenjohtaja, Sandra Bergqvist, järjesti opetus- ja kulttuuriministeriössä aamiaistilaisuuden, jonka teemana oli tasa-arvo ja urheilu.

– Suomea pidetään sukupuolten tasa-arvon mallimaana. Paljon positiivista on tietenkin tapahtunut viime vuosikymmenten aikana, mutta parannettavaakin löytyy. Esimerkiksi naiset ovat edelleen vähemmistönä liikunnan ja urheilun päätöksentekopaikoilla ja valtakunnallisen liikuntajärjestön hallituksen jäsenistä naisia on vain vajaa kolmasosa. Yhä edelleen on järjestöjä, joiden hallituksissa ei ole yhtään naista tai miestä, ministeri Bergqvist sanoi RKP:n tiedotteen mukaan.

Bergqvistin mukaan tasa-arvon edistäminen on nähtävä prosessina.

– Vuosikymmenten työ on tuottanut tulosta, mutta saavutettuja tavoitteita ei kuitenkaan voi pitää itsestäänselvyyksinä. Meidän on yhdessä otettava vastuuta tästä.

NAISTEN osallistuminen yhteiskunnan turvallisuuteen ja kriisinsietokyvyn kehittämiseen vahvistaa koko yhteiskuntaa. Heidän roolinsa on merkittävä sekä vapaaehtoistyössä että viranomaistehtävissä, muistuttaa puolestaan eduskunnan varapuhemies, kansanedustaja Paula Risikko (kok.) tiedotteessaan.

Turvallisuusalalla työskentelee yhä enemmän naisia. Heidän osaamisensa, kriisinhallintataitonsa ja läsnäolonsa tuovat Risikon mukaan merkittävää lisäarvoa yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen. Esimerkiksi Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstä suurin osa on naisia, ja koko poliisihallinnon virkamiehistä noin kolmannes on naisia.

Risikko piti juhlapuheen kansainvälisenä naistenpäivänä Naisten Valmiusliiton Lounais-Suomen alueneuvottelukunnan vuosijuhlassa Turussa. Lisäksi Risikko puhui Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten tilaisuudessa.