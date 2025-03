Nämä kuusi journalistista työtä tavoittelevat Lumilapio-palkintoa

Tutkivan journalismin Lumilapio-palkinnon ehdokkaat on julkistettu. Vuoden 2024 palkinnon saajaksi on ehdolla yhteensä kuusi journalistista työtä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ehdolla on kolme Ylen julkaisemaa juttua, joista yksi on podcast. Lisäksi ehdolla on kaksi Helsingin Sanomien juttua ja yksi Talouselämän juttu.

Ylen teksti- ja tv-jutut käsittelevät Venäjän sotakoneistoa tukevia suomalaisyrityksiä sekä suomalaismiestä, joka järjesteli Britannian mellakoita Telegram-viestisovelluksessa. Ehdolla oleva Salamanisku-niminen podcast puolestaan käsittelee Puolustusvoimien toimintakulttuuria, jonka turvallisuuskäytännöissä on vakavia puutteita.

Helsingin Sanomien jutuissa selvitetään sotarikoksista Suomessa tuomitun Voislav Tordenin tapausta ja raiskaustuomioiden alueellisia eroja Suomessa.

Talouselämän juttusarja taas käsittelee Oma Säästöpankin väärinkäytöksiä.

LISÄKSI paikallis-alueellisen Lumilapio-palkinnon saajaksi on nimetty kolme ehdokasta.

Ehdolla ovat Lapin Kansan jutut rekikoirabisneksen epäkohdista, Aamulehden jutut tamperelaisen sote-alan yrittäjän bisneksistä ja Yle-Satakunnan sekä UutisOivan juttukokonaisuus energiayhtiö Leppäkosken valtausyrityksestä.

Tutkivan journalismin yhdistys kertoo tiedotteessaan, että vuoden 2024 palkinnon saajaksi lähetettiin yli 70 ehdotusta. Yhdistyksen mukaan määrä on suurempi kuin koskaan aiemmin.

Palkintoraadin työtä kuvaillaan haastavaksi, koska ehdotusten taso oli erittäin korkea.

- Ehdotuksissa oli useita hienoja töitä, jotka eivät päässeet jatkoon. Moni ehdotuksista nosti esimerkiksi esiin selkeitä epäkohtia paikallisyhteisöissä, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Olli Pietiläinen tiedotteessa.

Hän kuitenkin lisää, että valitut finalistit edustavat ”läpikotaista ja analyyttistä” tutkivaa journalismia, joka on ansainnut paikkansa finalistijoukossa. Palkintojen saajat julkistetaan 25. huhtikuuta.

Lumilapio-palkinto myönnetään vuosittain ansiokkaasta kotimaisesta tutkivasta journalismista. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 1994.