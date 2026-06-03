”Nämä ovat pysäyttäviä lukuja” – Keskusta ja Liike nyt jättivät välikysymyksen

Keskusta ja Liike nyt jättivät keskiviikkona Petteri Orpon (kok.) hallitukselle välikysymyksen nuorten työllisyydestä ja heikentyneestä tulevaisuususkosta. Demokraatti Demokraatti

Välikysymystä perusteltiin tilastotiedoilla. Suomessa on työttömänä noin 76 000 alle 30-vuotiasta ja joka viides alle 25-vuotiaista. Nuorisobarometrin mukaan vain joka kuudes nuori suhtautuu tulevaisuuteen myönteisesti.

– Nämä ovat pysäyttäviä lukuja ja vetävät kyllä hiljaiseksi. Ja vielä pahempaa on, että jokaisen luvun takaa löytyy nuori ihminen, jolla on elämä edessään. Tähän meillä ei ole varaa. Meillä ei ole varaa menettää yhtään ikäluokkaa. Ja vielä vähemmän meillä on varaa menettää kokonaista sukupolvea, Liike nyt:n puheenjohtaja Harry Harkimo sanoi puolueiden tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

VÄLIKYSYMYKSEN ensimmäisen allekirjoittajan, keskustan varapuheenjohtajan Hilkka Kempin mukaan Suomen pitää olla maa, jossa nuorille on töitä, tulevaisuutta voi rakentaa luottavaisin mielin ja jossa työ- ja opiskelumahdollisuudet eivät ole varallisuudesta tai asuinpaikasta kiinni.

– Keskusta esittää nuorten takuutyötä, jolla taattaisiin työpaikka jokaiselle vastavalmistuneelle. Uudistus toteutettaisiin niin, että nuoren työttömyysturva ja kunnilta perittävät työttömyyssakkomaksut muutettaisiin palkkatueksi yrityksille, kunnille tai järjestöille.

– Keskusta myös palauttaisi työttömyysturvan suojaosan, jotta pienimuotoinen työnteko kannattaisi työttömänä ollessa, Kemppi sanoo.

Lisäksi keskusta muun muassa helpottaisi ensimmäisen työntekijän palkkaamista puolittamalla työnantajan sivukulut ensimmäisestä työntekijästä vuodeksi. Lisää aiheesta Nuorten usko tulevaisuuteen puhutti kyselytunnilla – pääministeri tyrmäsi EK:n karun esityksen

KESKUSTAN eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan huonon työllisyyskehityksen taustalla on kasvupolitiikan laiminlyönti ja leikkauslistoihin keskittyminen, toisin sanoen Orpon hallituksen epäonnistunut talouspolitiikka.

– On korotettu erityisesti kulutusveroja. Voisi sanoa, että Suomi on melkein kulutusverohelvetti, kun katsotaan mitä on tapahtunut vaikkapa arvonlisäveron osalta ja miten kotitalousvähennyksenkin leikkaaminen on iskenyt keskiluokan ostovoimaan ja sitä kautta vienyt palvelualoilta tilaa, Kurvinen jatkoi.

HARKIMO korosti, että ainoa toimiva ratkaisu nuorisotyöttömyyden taltuttamiseksi on talouskasvu. Hän piti hallituksen työllistämisseteliä epäonnistuneena ideana.

Hallitus pyrkii korjaamaan työllistysmisseteliään höllentämällä sen myöntämisen ehtoja ja laajentamalla seteliä yrityksistä myös säätiöille ja yhdistyksille. Harkimoa pyrkimykset eivät vakuuttaneet.

– Kai se nyt on todistettu jos siihen on varattu 30 miljoonaa rahaa ja 150 seteliä on mennyt kaupaksi, että tämä kannattais unohtaa koko tämä juttu.

Keskustassa työllistämisseteliä ja sen parantamista pidetään oikeansuuntaisena mutta riittämättömänä toimenpiteenä.

– Tilanne on se, että 80 000 alle kolmekymppistä on työttömänä. 43 000 alle 25-vuotiasta on työttömänä. Jos pystytään muutama sata tai edes tuhat nuorta työllistämään tällä kesätyösetelillä, niin se on laastari avohaavaan, Kurvinen sanoi.