”Nappipäivä” – SDP:n toimintapäivänä puhuttiin vaaleista ja palveluista

Tänään järjestetyn SDP:n perinteisen toimintapäivän aikana puoluejohto, ministerit, kansanedustajat ja aktiivit tapasivat väkeä eri puolilla Suomea. Päivän teemana on ”Suomesta maailman perhemyönteisin maa”. SDP:n perhelinjauksien tavoitteena on etsiä ratkaisuja, joilla Suomesta tehdään maailman paras maa perheille. Heikki Sihto Demokraatti

SDP:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Niina Malm osallistui Äänekoskella ja Jyväskylässä järjestettyihin tilaisuuksiin. Näistä jälkimmäinen oli perhetapahtuma. Malm kertoo tilaisuuksissa olleen mukavasti väkeä.

– Oli nappipäivä. Ihmisillä on ollut kova kaipuu nähdä toisia ja keskustella kasvokkain koronan jälkeen. Päivän tapaamisista jäi hyvä mieli, Niina Malm kertoo.

Keskusteluissa puhuttiin niin aluevaaleista kuin valtakunnan politiikastakin. Myös tulehtunut työmarkkinatilanne puhutti. Malm kertoo aluevaalien kiinnostavan, mutta moni kantoi huolta muun muassa äänestysprosentista ja siitä, tiedetäänkö mistä ja miksi vaaleissa äänestetään.

– Juttelin tänään monen vaaleissa ehdokkaana olevan kanssa. Minulle tuli käsitys, että he ovat hyvin sisällä vaalien tärkeästä merkityksestä. Moni äänestäjä sen sijaan tuntuu kaipaavan vaaleista vielä lisää tietoa.

Malm kertoo monessa keskustelussa pohditun ehdokasasettelua ja siihen liittyen muun muassa monessa mukana olevien kansanedustajien ehdokkuutta. Malm – kansanedustaja, Imatran kaupunginvaltuutettu ja maakuntahallituksen varapuheenjohtaja – ei ole vielä omalta osaltaan tehnyt päätöstä ehdokkuudestaan.

– Kun nyt on kyse ensimmäistä kertaa pidettävistä aluevaaleista, niin äänestysaktiivisuudelle voisi tehdä hyvää, jos mukana on tunnettuja nimiä. Toinen puoli asiaa on monissa tehtävissä toimivien ajankäyttö ja jaksaminen. Tämän päivän keskusteluissa tuli tästä erilaisia näkemyksiä. Mutta jos asioihin haluaa vaikuttaa, niin se onnistuu vain sisältä eli lähtemällä ehdolle. Toivon, että terveyspuolen osaajat ymmärtävät tämän ja lähtevät ehdolle, Malm kertoo.

Kuntaministeri Sirpa Paatero osallistui Karhulan torilla pidettyyn tapahtumaan. Myös hän huomasi, että ihmisillä on korona-aikana kertynyt patoutunutta tarvetta tavata muita.

– Moni tuli sanomaan, kuinka helpottavaa taas on, kun tapahtumia järjestetään ja niiihin uskaltaa lähteä, Sirpa Paatero sanoo.

Karhulassa pitämässään puheessa Paatero kertoo ”tsempanneensa” ihmisiä aluevaaleihin. Hän myöntää, että vastaanotto ei ollut ”kovin innostunut”.

– Muut aiheet tuntuvat kiinnostavan enemmän, vaikka aluevaaleissa on kyse tärkeistä asioista. Tänään puhuttiin paljon etenkin koronasta, velkaantumisesta ja palveluista. Myös hoitoon ja hoivaan pääsy sekä hoitoalan työntekijöiden pula kiinnosti. Suomalaisilla tuntuu olevan kaksijakoinen suhde valtion velkaantumiseen: toisaalta ymmärretään, että velkaa piti ottaa kuntien ja yritysten tukemiseen, mutta toisaalta taas velka myös pohdituttaa, Paatero kertoo.

Paateron mielestä aluevaaleissa ja niistä kertomisessa on vielä tehtävää niin viranomaisilla, puolueilla kuin kunnillakin.

– Kaikissa mahdollisissa paikoissa pitäisi avata mistä ja kuinka isoista asioista aluevaaleissa on kyse. Aika moni vielä esimerkiksi ajattelee, että hyvinvointialueille siirtyvät palvelut olisivat jatkossakin kunnallisia.