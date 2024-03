“Näyttää huolestuttavalta” – tutkijan moittii uutta rajalakia monin tavoin ongelmalliseksi

Hallituksen kaavailema uusi rajalaki näyttää huolestuttavalta, Siirtolaisuusinstituutin vanhempi tutkija Eveliina Lyytinen kuvailee STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hänen mukaansa laki puuttuisi merkittävästi ihmisten perustavanlaatuiseen oikeuteen hakea turvapaikkaa. Laki lisää myös palauttamiskiellon rikkomiseen liittyviä riskejä.

Laki säädetään poikkeuslakina, mikä kertoo paljon siitä, miten ongelmallinen laki on.

- Minua huolestuttaa erityisesti se, että lakia voidaan säätää aina kuukausi kerrallaan, eikä siinä ole määritelty mitään maksimimäärää kuinka monta kertaa laki voidaan säätää.

Asiaan liittyy myös harkintavaltaan liittyviä kysymyksiä. Miten esimerkiksi poikkeusolot todetaan, Lyytinen kysyy. Jos asia perustuu salaiseen tiedustelutietoon, ei kansalaisilla ole pääsyä perusteiden arviointiin.

LAKILUONNOKSEN mukaan rajalla tapahtuvassa “vuorovaikutustilanteessa” arvioidaan, onko turvapaikkaa hakeva esimerkiksi erityisen haavoittuvassa asemassa. Hänet voitaisiin päästää maahan laista huolimatta.

Lyytisen mukaan erityisen haavoittuvien ryhmien huomiointi on hyvä asia. Hän kuitenkin huomauttaa, että tavallinen turvapaikkamenettely voi kestää jopa vuosia.

- Jopa siinä on ollut ongelmia tunnistaa haavoittuvuutta. Miten sitten tällaisessa nopeassa rajakohtaamisessa? Ovatko rajaviranomaiset kykeneväisiä tunnistamaan erityisen haavoittuvuuden? Ainakin siinä tarvitaan lisäkoulutusta.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) painotti perjantain tiedotustilaisuudessa, että turvapaikanhakua sääntelevät kansainväliset sopimukset solmittiin aikana, jolloin mikään valtio ei käyttänyt niitä väärin. Nyt tilanne on toinen.

Lyytisen mukaan on vaarallista, että Suomi lähtee ilman vahvempaa EU-lainsäädäntöä tai kansainvälisiä sopimuksia luomaan tällaisia lakeja, mitkä ovat hyvin ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa.

- Eihän turvapaikanhakijoita saa rangaista tavasta, jolla he ylittävät rajan tai tulevat Suomeen. Mutta juuri heihin nämä haitat nyt kohdistuvat.

Lyytinen sanoo ymmärtävänsä, että tietyt asiat valtionhallinnon tasolla ovat salassa pidettäviä. Hän kuitenkin toivoo, että jos laki menee läpi ja sitä sovelletaan, perusteluista käydään mahdollisimman läpinäkyvää keskustelua.

Hän huomauttaa, että lainvalmistelu Suomessa on perinteisesti ollut hyvin läpinäkyvää ja osallistavaa. Rajalakia on kuitenkin valmisteltu hyvin tiukasti salassapidon raameissa. Lain lausuntoaika on myös poikkeuksellisen lyhyt.

- Olisin toivonut vähän laajempaa keskustelua.

Sanna Raita-aho / STT