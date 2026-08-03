Ulkomaat
3.8.2026 09:28 ・ Päivitetty: 3.8.2026 09:28
Netanjahun kanslia: Trumpin Gaza-suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä
Israel on ilmaissut huolensa Yhdysvalloille presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä.
Israelin Yhdysvalloille välittämästä lausunnosta kommentteineen kertoi maan pääministerin Benjamin Netanjahun kanslian tiedottaja Doron Spielman.
Hänen mukaansa Israelin tiedustelupalvelu on havainnut, että Hamas on aseistautunut uudelleen ja värvännyt joukkoja. Spielmanin mukaan Hamasin toimet osoittivat, että järjestö valmistautuu uusiin joukkomurhiin.
- Mikä tahansa muu kuin täydellinen aseistariisunta jättäisi Hamasille kyvyn uhata Israelia uudelleen, Spielman sanoi uutistoimisto AFP:lle.
Viime viikolla Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gazasta. YK kehui Trumpin pyrkimyksiä ja sanoi sopimuksen olevan hyvä uutinen Lähi-idälle.
Hamas ilmoitti perjantaina hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen. Siihen kuuluu aseiden luovuttaminen tarkoitusta varten perustettavalle palestiinalaiselle hallintokomitealle.
Perjantaina Trump väitti, että myös Israel on tyytyväinen. Netanjahu ei kuitenkaan itse kommentoinut asiaa.
Israel jatkoi iskujaan Hamasin ilmoituksen jälkeen. Palestiinalaisviranomaiset kertoivat sunnuntaina, että Israelin iskuissa kuoli ainakin 13 ihmistä.
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