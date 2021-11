Netflixin suurelokuvaa työstetään nyt Tampereella

Havoc on toimintaelokuva, jossa Tom Hardy näyttelee korruptiota vastaan taistelevaa poliisia. Elokuvan on tilannut Netflix ja sen ohjaa Gareth Evans. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hardy on Venom-supersankarileffojen tähti ja hänellä oli nimihahmo Max Rockatanskyn rooli viimeisimmässä Mad Max -elokuvassa. Näyttelijä on esiintynyt myös kolmessa Christopher Nolanin ohjauksessa.

Havocin kuvaukset Walesissa ovat juuri päättyneet. Nyt sen jälki- eli vfx-töitä tehdään Tampereelta käsin. Troll VFX -yhtiön saama tilaus työllistää jopa 60 henkeä.

- Meillä on nyt 25 ihmistä töissä, ja tarvitaan heti vähintään saman verran lisää, kertoo toimitusjohtaja Antti Kulmala.

Yksi elokuvan tuotantoyhtiöistä on kalifornialainen XYZ Films, jolla on jo Suomi-yhteys: se tuotti viime syksynä Pirkanmaalla kuvatun tieteissatiirin Dual.

Mitä Tampereella nyt tehdään? Jälkituotannossa Havocin tapahtumat sijoitetaan Yhdysvaltoihin, XYZ Filmsin tuottaja Aram Tertzakianin mukaan New Yorkin tai Detroitin kaltaiseen miljööseen. Lajityyppi edellyttää muutakin.

- Paljon toimintaa, autotakaa-ajoja, ammuskeluja, verta. Erikoistehosteet ovat kuin The Raidissa, Tertzakian kuvailee.

Indonesiassa kuvattu toimintaseikkailu The Raid oli ohjaaja Evansin läpimurtoteos, jonka XYZ Films tuotti. Kamppailulajikoreografioistaan kehuttu elokuva tehtiin vuonna 2010 vain miljoonalla dollarilla, mutta sen elokuvateatteri- ja tallenneliikevaihto oli jopa 20-kertainen

Evansin viimeisin työ on toiminnallinen ja väkivaltainen sarja Gangs of London. Suomessa se on nähty C More -palvelussa.

Suomalaiselokuvan hintainen sopimus

Troll VFX:n asemaa Havocin brittiläisten ja amerikkalaisten tuotantoyhtiöiden silmissä auttoi se, että tamperelaisfirmassa on ennenkin tehty Netflix-elokuvaa. Norjalainen murhakomedia The Trip, jossa pääosia esittävät Noomi Rapace ja Aksel Hennie, tuli maailmanlaajuisesti Netflxiin lokakuussa.

- Kun Havoc-hanke oli alkukesästä puheissa, ajattelin ensin, että näin isoon meillä ei ole mitään mahdollisuutta, Kulmala sanoo.

Yhteistyöstä tuli kuitenkin totta. Hankkeen kokonaishintaa Kulmala ei voi kertoa. Keskusteluissa mukana ollut Film Tampereen Ilkka Rahkonen kuvailee kokoluokkaa tavallisen suomalaisen elokuvan suuruiseksi.

Kotimaisen elokuvan keskibudjetti on 1,5 miljoonaa euroa. Rahkonen on aiemmin neuvotellut Dualin kuvaukset Tampereelle.

– Laatu, työetiikka ja hinnoittelu olivat kohdallaan, tuottaja Tertzakian listaa syitä tilata Havociin jälkituotantopalveluja Suomesta.

Ala kasvaa Suomessa

Troll VFX ei ole ainoa yhtiö, joka työstää Havocin jälkituotantoa. Lontoolainen Dupe VFX tekee jälkituotannosta vielä suuremman osan. Mukana on myös pari muuta, vielä nimeämätöntä eurooppalaista vfx-yhtiötä.

Työt Havocin parissa jatkuvat Tampereella kesään 2022 asti.

- Havoc-tilaus on merkittävä koko Suomen vfx-alalle, Kulmala sanoo.

- Tekemisen kulttuuri edistyy, ja kaikki kynnelle kykenevät voidaan ottaa hankkeen ajaksi meille töihin.

Kulmala korostaa, että digitaalinen jälkituotanto ei ole paikkasidonnaista. Ala voisi laajentua Suomessa helposti.

- Meillä on Suomessa vahvaa osaamista sekä synergiaa pelialan kanssa. Jotkut työntekijät tulevat meille pelitaloista, jotkut lähtevät meiltä niihin, Kulmala kuvailee.

- Suomen vfx-alalle voi tapahtua sama kuin pelialalle: syntyy suuria tuotantotaloja. Ruotsissa ja Tanskassa on jo vahvaa ja hyvin kansainvälistä vfx-teollisuutta.

Kansainvälistä digitaaliosaamista

Tamperelainen Troll VFX on perustettu vuonna 2016. Työntekijöihin siirtyi heti joukko ensimmäisessä Iron Skyssa mukana olleita osaajia, mukaan lukien Samuli Torssonen.

Trollin kädenjälkeä on nähty kymmenissä elokuvissa, sarjoissa sekä mainoksissa. Suuria hankkeita ovat esimerkiksi elokuvat Tuntematon sotilas, Peruna sekä Omerta 6/12, joka saa ensi-iltansa marraskuussa.

Havocin rinnalla Troll VFX tekee paraikaa Jalmari Helanderin uuden elokuvan, toiseen maailmansotaan sijoittuvan toimintaseikkailun Sisun jälkitöitä. Sen tulee ensi vuoden lopulla jakelemaan maailmanlaajuisesti Sony. Jakelusopimus on ensimmäinen laatuaan suomalaiselle elokuvalle.

Netflixille tehdyistä kansainvälisistä tuotannoista Troll VFX on ollut mukana muun muassa Marlon Wayans -komediassa Kuutoset sekä norjalaisen Tommy Wirkolan The Tripissä.

Suomesta ei ole tehty aiemmin vfx-alihankintaa Havocin kokoiseen kansainväliseen tuotantoon. Ruotsalaiset vfx-yhtiöt, kuten Chimney ja Important Looking Pirates ovat olleet tässä merkittävästi edellä. ILP on tehnyt muun muassa Westworld-sarjaa ja Tähtien sota -elokuvia.

Ediseniksi nimensä muuttaneella Chimneylla on yli 400 työntekijää ympäri maailmaa, ja sen jälkeä on nähtävissä niin Lady Gagan ja Beyoncen musiikkivideoilla kuin Jim Jarmuschin uusimmassa elokuvassa The Dead Don’t Die.