Newsome tukee Harrisia – “Kova. Peloton. Sitkeä”

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom kertoo tukevansa varapresidentti Kamala Harrisia demokraattien presidenttiehdokkaaksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Newsom oli aiemmin yksi yhdysvaltalaismedioiden kärkinimiä spekulaatioissa presidentti Joe Bidenin mahdollisista korvaajista marraskuun vaaleissa. Biden ilmoitti sunnuntaina jättävänsä presidenttikisan.

- Kova. Peloton. Sitkeä, Newsom kuvailee Harrisia viestipalvelu X:ssä.

Newsom sanoo Yhdysvaltain demokratian ja tulevaisuuden olevan vaakalaudalla ja arvioi, ettei kukaan ole Harrisia parempi haastamaan uutta presidenttikautta hakevan Donald Trumpin “synkkää visiota” ja johdattamaan maata terveempään suuntaan.

Useat demokraattipäättäjät ovat jo alkaneet asettua Newsomin tavoin varapresidentti Harrisin taakse, mutta hän ei ole suinkaan ainoa nimi, joka on ollut viime viikkoina ja kuukausina esillä Bidenin mahdollisesta korvaajasta puhuttaessa.

MUISTA viime viikkojen aikana esille nostetuista nimistä Pennsylvanian kuvernööri Josh Shapiro on niin ikään kertonut tukevansa Harrisia.

- Teen kaikkeni auttaakseni Kamala Harrisin valitsemisessa Yhdysvaltain 47. presidentiksi, Shapiro sanoo lausunnossaan.

Muun muassa Politicon ja New York Timesin mukaan Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmer olisi osallistunut sunnuntaina Harrisin kampanjapuheluun. Politicon mukaan tämä tarkoittaa, että Whitmer olisi tukemassa Harrisia.

Bloombergin lähteiden mukaan Whitmer ei aio pyrkiä demokraattien ehdokkaaksi.

Whitmer kommentoi aiemmin sunnuntaina Bidenin päätöstä, mutta ei tuolloin vielä kertonut, aikooko mahdollisesti asettua Harrisin tueksi tai tätä vastaan ehdokaskisassa.

BIDENIN päätös jättäytyä presidenttikisasta on vienyt demokraattipuolueen kartoittamattomille vesille, kuten entinen presidentti Barack Obama tilanteesta sunnuntaina maalaili.

Vaateita Bidenin vetäytymisestä on ollut esillä jo pitkään, ja ne lisääntyivät entisestään kesäkuun lopulla nähdyn Bidenin heikon vaaliväittelysuorituksen jälkeen. Keskustelu Bidenin mahdollisesta korvaajasta on niin ikään käynyt kuumana.

Demokraateilla alkaa tulla kuitenkin kiire päästä yhteisymmärrykseen siitä, kenet he lähettävät uurnille haastamaan Trumpia. Vaalit järjestetään marraskuun alussa eli vain hieman yli sadan päivän päästä.

Demokraattien on määrä valita presidenttiehdokkaansa virallisesti viimeistään puoluekokouksessa, joka järjestetään Chicagossa 19.-22. elokuuta.

Puolueen ehdokkaaksi halajavan on saatava taakseen enemmistö lopullisen valinnan tekevistä puoluekokousedustajista. Valinta tapahtuu joko virtuaalisen nimenhuudon kautta ennen puoluekokousta tai vaihtoehtoisesti itse puoluekokouksessa.

DEMOKRAATTIEN presidenttiehdokkaan valitsemisen ajankohdasta ja valintatavasta päättävän puoluekokouksen sääntökomitean on määrä kokoontua keskiviikkona. Komitea ilmoitti asiasta New York Timesin mukaan myöhään sunnuntaina paikallista aikaa.

Demokraattien kansalliskomitean DNC:n puheenjohtaja Jaime Harrison kertoi aiemmin, että yhdysvaltalaiset saavat piakkoin tietää ehdokkaan nimitysprosessin seuraavista askeleista.

- Puolue toteuttaa lähipäivinä läpinäkyvän ja järjestyksenmukaisen prosessin edetäkseen yhtenäisenä demokraattisena puolueena, jonka ehdokas pystyy kukistamaan Donald Trumpin marraskuussa, Harrison sanoi.

Washington Postin mukaan ehdokkaan vahvistaminen virtuaalisella nimenhuudolla ei ole tavanomainen osa prosessia, vaan se oli kehitetty Ohion vaalien ilmoittautumisen takarajan vuoksi. Kyseinen takaraja tulee vastaan ennen demokraattien puoluekokousta.

Lehden mukaan Ohion päättäjät ovat jo ratkaisseet asian, mutta demokraatit olivat silti suunnitelleet vahvistavansa Bidenin ehdokkuuden aikaistetussa äänestyksessä, jotta he voisivat välttää mahdolliset oikeudelliset haasteet Ohiossa.

On siis edelleen mahdollista, että demokraatit valitsevat Bidenin korvaajan jo virtuaalisessa äänestyksessä. Washington Postin mukaan on kuitenkin myös mahdollista, että virtuaalinen äänestys viivästyy tai se perutaan.

Jos virtuaalinen äänestys perutaan tai yksikään puolueen ehdokkuutta hakevista ei ole saanut selvää puoluekokousedustajien enemmistöä taakseen, voi puoluekokous alkaa avoimena. Tällöin tapahtumasta tulisi eräänlainen miniesivaali, jossa potentiaaliset ehdokkaat pyrkisivät saamaan puoluekokousedustajat äänestämään heitä.

VAIKKA virtuaalinen äänestys peruttaisiin, voisi puolue Washington Postin mukaan silti päättää Harrisin tai muun halukkaan ehdokkuudesta ennen puoluekokousta. Tässä tapauksessa kokous alkaisi teknisesti avoimena, mutta etenisi draamattomasti.

Biden oli onnistunut jo aiemmin tänä vuonna voittamaan enemmistön puoluekokousedustajista taakseen demokraattien esivaaleissa ja vaalikokouksissa.

Nämä puoluekokousedustajat valitsevat tavallisesti ehdokkaaksi esivaalien voittajan, jolloin äänestäjien voidaan katsoa vaikuttaneen suoraan. Bidenin jätettyä kisan hänelle äänensä luvanneet ovat kuitenkin vapaita valitsemaan ehdokkaan omillaan ehdoillaan ilman äänestäjien näkemystä.

On epäselvää, ovatko edustajat valmiita heittäytymään kitkatta Harrisin taakse, vaikka Biden onkin antanut hänelle tukensa. Huomionarvoista on se, että he olisivat jo olleet antamassa Bidenin kyljessä tukensa Harrisin varapresidenttiehdokkuudelle.

Puoluekokouksessa valintaa on tekemässä päälle 3 900 puoluekokousedustajaa sekä noin 750 niin sanottua superedustajaa. Superedustajien joukko koostuu Washington Postin mukaan puolueen korkea-arvoisista johtajista, kuten esimerkiksi kuvernööreistä, kongressiedustajista sekä entisistä presidenteistä ja varapresidenteistä.

Jos yksikään ehdokas ei saa enemmistöä ensimmäisellä kierroksella, jatkuu äänestys tulevilla kierroksilla. Superedustajat eivät saa lehden mukaan osallistua ensimmäisellä äänestyskierroksella.

CNN:N lähteen mukaan Harris on sunnuntaina Bidenin ilmoituksen jälkeen soittanut tiuhaan demokraattipäättäjille kerätäkseen tukea heidän keskuudestaan. Hän on saanut tiettävästi taakseen ainakin kongressin latinoedustajia.

New York Timesin tietojen mukaan demokraattien puoluekokousedustajien keskuudessa alkoi myös kiertää vetoomus, jossa ehdotetaan Harrisin ottamista huomioon mahdollisena presidenttiehdokkaana.

Nimeämisvetoomus on ensimmäinen askel jokaiselle, joka haluaa tulla otetuksi huomioon nimenhuutoäänestyksessä. Vetoomus edellyttää ehdokkaan suostumusta ja vähintään 300:aa allekirjoitusta ollakseen pätevä.

Tennesseen osavaltion puoluekokousedustajat ovat ilmoittaneet asettuvansa Harrisin taakse. Tennessee oli New York Timesin mukaan ensimmäinen osavaltio, jonka edustajat ovat virallisesti asettuneet varapresidentin ehdokkuuden taakse.

CNN:n mukaan myös Pohjois- ja Etelä-Carolinan puoluekokousedustajat ovat ilmoittaneet tukevansa Harrisia.

OMISSA lausunnoissaan Harrisin ehdokkuutta ovat tukeneet demokraattien riveistä jo muun muassa Biden itse, entinen presidentti Bill Clinton ja hänen vaimonsa, entinen ulkoministeri Hillary Clinton, silmää tekevät kongressiedustajat Adam Schiff ja Alexandria Ocasio-Cortez, liikenneministeri Pete Buttigieg sekä Havaijin kuvernööri Josh Green ja New Yorkin kuvernööri Kathy Hochul.

Washington Postin seurannan mukaan sunnuntai-iltana paikallista aikaa demokraattikuvernööreistä ja kongressin demokraateista yhteensä yli puolet oli jo kertonut tukevansa Harrisia.

Toisaalta yllätyksiäkin voi olla edessä, sillä New York Timesin mukaan itsenäinen ehdokas Robert F. Kennedy on sanonut toimittajille, että suhtautuisi vastaanottavaisesti, jos demokraattien johto haluaisi hänen haastavan Harrisin puolueen ehdokkuudesta.

Länsi-Virginiaa senaatissa sitoutumattomana edustava Joe Manchin on puolestaan kertonut harkitsevansa liittyvänsä uudelleen demokraattipuolueeseen, jotta voisi hakea demokraattien presidenttiehdokkuutta. Asiasta on New York Timesin mukaan kertonut Manchinia lähellä oleva lähde.

Vasta sunnuntaiaamuna Manchin oli sanonut haastattelussa, ettei ole kiinnostunut ehdokkuudesta ja halusi kapulan menevän uudelle ehdokkaiden sukupolvelle. Manchin tunnetaan kuitenkin Washingtonissa siitä, että hän asettaa itsensä merkittävien poliittisten hetkien keskipisteeseen.

KOSKA Bidenin ehdokkuutta ei ollut vielä ehditty vahvistaa, ei tulevalla ehdokkaalla pitäisi olla vaikeuksia rekisteröityä ehdolle kaikissa 51 osavaltion ja alueen vaaleissa, kertoo CNN vaalilakia tuntevia asiantuntijoita siteeraten.

Toisin kuin riippumattomien ehdokkaiden, demokraattien ja republikaanien presidenttiehdokkaiden ei tarvitse kerätä allekirjoituksia osallistuakseen vaaleihin.

Koska Bidenia ei ole asetettu virallisesti ehdolle, eikä demokraattipuolue ole toimittanut hänen nimeään osavaltion viranomaisille, uusi ehdokas ei virallisesti korvaisi Bidenia.

Kenet tahansa demokraattien puoluekokousedustajat valitsevatkin, hän on demokraattien ehdokas, eikä hänellä pitäisi olla ongelmaa päästä ehdokaslistoille. CNN:n mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö ehdokkuutta olisi mahdollista haastaa oikeusteitse, mutta tämä ei todennäköisesti tuottaisi tulosta.