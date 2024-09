Niina Malm: Ovatko perussuomalaiset pettämässä työntekijät lopullisesti?

Malmin huolen herätti kansanedustaja Miko Bergbomin (ps.) Huomenta Suomen haastattelussa, jossa tämä Malmin mukaan maalaili kuvaa siitä, että yleissitovuudesta luopuminen on pidemmän aikavälin keskustelu.

– Tämäkö on duunaripuolueen viimeinen naula työntekijän arkkuun, Niina Malm kysyy.

Malm muistuttaa, että perussuomalaiset ovat jo olleet romuttamassa suomalaista sopimisen kulttuuria ja työntekijöiden asemaa.

– Nyt he aloittavat työehtosopimusten (TES) saksimisen pala palalta. Jopa yleissitovuuden murtoon asti? Mutta tämähän ei ole yllätys, kun leikkuri on laulanut jo vuoden ja saksikäsi on duunarin taskussa syvällä. Ensin lähti sosiaaliturva, sitten lakko-oikeus, nyt aloitetaan TESien murennus ja jatkossa vielä sairastaminenkin on maksullista, Malm listaa.