Niinistö onnitteli Stubbia, Ruotsissa ja Virossa odotetaan tapaamista – näin voittajaa onniteltiin

Presidentti Sauli Niinistö on onnitellut Alexander Stubbia, joka valittiin sunnuntaina Suomen 13. presidentiksi. Niinistö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Niinistö kertoo myös, että hän soittanut sekä Stubbille että vaalien toisen kierroksen toiselle ehdokkaalle Pekka Haavistolle. Niinistön mukaan kaikilla ehdokkailla on on takana hienot ja rehdit kampanjat ja keskusteluja on ollut ilo seurata.

Suomen seuraava presidentti on saanut onnitteluja myös Euroopasta.

Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin virallisella viestipalvelu X:n tilillä kirjoitetaan, että Suomi on Ruotsin läheinen ystävä ja liittolainen. Pääministeri odottaa tulevaa yhteistyötä ja odottaa tapaavansa Stubbin pian Ruotsissa.

Myös Viron pääministeri Kaja Kallas kuvaa X:ssä Suomen ja Viron olevan läheisiä ystäviä ja liittolaisia. Hän kirjoittaa olevansa varma, että yhteistyö kehittyy aktiivisesti ja että valtioiden johtajat tulevat tapaamaan pian.

“Tunnen Alexin vakaana johtajana”

MYÖS Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola onnitteli Stubbia presidentinvaalien voitosta. Metsola kirjoitti aiheesta suomenkielisen viestin viestipalvelu X:ään. Viestissä hän kutsui Stubbia ystäväkseen.

- Tunnen Alexin vakaana johtajana, ylpeänä suomalaisena ja sitoutuneena eurooppalaisena. Näinä vaikeina aikoina maailma tarvitsee lisää Alexia, hän kirjoitti.

Myös EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen onnitteli Stubbia voitosta. Hän kuvaa Stubbin johtajuuden, kokemuksen ja sitoutumisen Eurooppaan antavan EU:lle uuden, vahvan voimavaran.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel onnitteli Stubbia viestissään, jossa hän totesi Suomen olevan etulinjassa Euroopan turvallisuuden suhteen.

- Kokemuksesi ja johtajuutesi tulevat olemaan voimavara vahvistamaan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaamme näinä vaikeina aikoina — voit luottaa EU:n täyteen tukeen.