Niinistö: ”Sotapahtumien täyttäessä uutisvirtaa on syytä pohtia niiden vaikutusta jaksamiseen”

Hän puhui työmarkkinakeskusjärjestö Akavan johtaman Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hankkeen päätöstilaisuudessa.

Niinistö arvioi, että kuluneet kaksi vuotta ovat muuttaneet kaiken muun ohella myös työelämää.

– Olemme joutuneet nopeasti muuttamaan toimintaamme ja tottuneet uudenlaisiin rutiineihin koronaviruksen koetellessa yhteiskuntaamme. Kuluneen kuukauden aikana asioiden mittakaava on sitten muuttunut. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on järkyttänyt koko läntistä maailmaa. Raskaiden sotauutisten keskellä monien suomalaisten perheiden, yhteisöjen ja työpaikkojen puheenaiheetkin ovat muuttuneet.

Hänen mukaansa kaikkia seurauksia siitä, miten maailmaa ravisuttavat tapahtumat Ukrainassa vaikuttavat Suomeen emme vielä tiedä.

– Joudumme olemaan valmiita sopeutumaan nopeastikin muuttuviin olosuhteisiin ja tämä koskettaa meitä kaikkia.

Presidentti toi esille, että ihmiset kohtaavat yllättävät muutokset eri tavoin.

– Silti Suomen perinteiset vahvuudet osoittavat voimansa yhä uudelleen. Realismi, reagointikyky ja niitä tukeva henkinen kestävyys ovat vahvuuksiamme myös jatkossa.

”Yhä useampi kokee henkisen kuormituksen lisääntyneen.”

Hän uskoi, että monissa työyhteisöissä johtaminen on viime viikkoina muuttunut ihmisten kuunteluksi – uudenlaisten huolten ja mieltä painavien kysymysten läpikäymiseksi.

– Sotatapahtumien täyttäessä uutisvirtaa on syytä pohtia tapahtumien vaikutuksia kunkin jaksamiseen. Pitkäaikainen kuormitus vaikuttaa toimintakykyyn, keskittymiseen työssä ja arjessa. Näinä aikoina on viisasta ottaa myös etäisyyttä tapahtumiin ja antaa aikaa itselleen ja läheisilleen. Arki jatkuu ja sen jatkumisen kautta saamme myös voimaa vastoinkäymisiin.

Niinistö viittasi työ- ja elinkeinoministeriön vastikään julkaistuun työolobarometriin, jonka mukaan yli 80 prosenttia palkansaajista koki työkykynsä olevan hyvä suhteessa työn fyysisiin ja henkisiin vaatimuksiin.

– Samaan aikaan on kuitenkin huomioitava yhä useamman suomalaisen kokevan työn henkisen kuormituksen lisääntyneen. Viime vuosina erityisesti mielenterveyden häiriöistä johtuneet sairauspoissaolot sekä työkyvyttömyyseläkkeet ovat lisääntyneet.

”Olen vakuuttunut, että paremmat ajat vielä koittavat.”

Hän korosti, että työllisyys on myös turvallisuuskysymys.

– Ihminen, jolla on työtä ja tulevaisuudennäkymiä, on kiintynyt yhteiskuntaan. Tällaisista yksilöistä muodostuva yhteisö on kestävä ja se pystyy vastustamaan ulkopuolelta tulevaa häirintää. Työyhteisöillä, myös työelämän toimijoilla on tärkeä rooli yhteiskunnassa myös tässä suhteessa.

Niinistön mukaan arjen varautumista uusiin uhkakuviin tarvitaan eri toimialoilla.

– Henkinen sietokyky kasvaa myös kouluttautumalla, oikea henki harjoittelemalla. Suomessa on vuosikymmenien aikana osattu varautua. Itsenäisyytemme aika kuvastaa suomalaisten halua puolustaa maataan ja kykyä toimia yhdessä ja yhteiseksi hyväksi.

Presidentti valoi uskoa tulevaan.

– Olen vakuuttunut, että paremmat ajat vielä koittavat. Niin käy, kun yhdessä huolehdimme kyvystä työhön ja yrittämiseen.