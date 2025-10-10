Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

10.10.2025 09:17 ・ Päivitetty: 10.10.2025 09:31

Nobelin rauhanpalkinto Venezuelan oppositiovaikuttajalle

LEHTIKUVA / AFP

Tämänvuotisen rauhan-Nobelin saa venezuelalainen Maria Corina Machado, maan opposition tunnetuimpiin vaikuttajiin kuuluva aktivisti.

Demokraatti

Demokraatti

Machado (s. 1967) on Nobel-komitean tiedotteen mukaan kamppaillut rauhanomaisesti maansa diktatuuria vastaan ja demokratian puolesta jo 2000-luvun alusta alkaen.

Vuonna 2001 hän käynnisti maassaan vaalitarkkailuyhteisön, jonka vapaaehtoiset seuraavat vaalien laillisuutta, ja joutui näin jo Venezuelan edellisen yksinvaltiaan Hugo Chavezin hallinnon silmätikuksi.

Viime vuonna hän yritti opposition presidenttiehdokkaaksi, mutta hallinto ei pitänyt häntä vaalikelpoisena.

Maan itsevaltiaan presidentin Nicolas Maduron hallinto on määrännyt hänelle 15 vuoden porttikiellon vaaliehdokkuuksiin.

Machadoa vastaan on vuosien mittaan nostettu lukuisia tekaistuina pidettyjä rikossyytteitä.

Palkinto luovutetaan Machadolle Oslossa joulukuussa. Vielä on epäselvää, pääseekö hän noutamaan sitä, koska hänellä on Madurolta ehdoton maastapoistumiskielto.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Kirjallisuus
9.10.2025
Arvio: Jaakko Laakso muistelee kuin mitään katumaton natsi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU