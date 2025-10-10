Ulkomaat
10.10.2025 09:17 ・ Päivitetty: 10.10.2025 09:31
Nobelin rauhanpalkinto Venezuelan oppositiovaikuttajalle
Tämänvuotisen rauhan-Nobelin saa venezuelalainen Maria Corina Machado, maan opposition tunnetuimpiin vaikuttajiin kuuluva aktivisti.
Machado (s. 1967) on Nobel-komitean tiedotteen mukaan kamppaillut rauhanomaisesti maansa diktatuuria vastaan ja demokratian puolesta jo 2000-luvun alusta alkaen.
Vuonna 2001 hän käynnisti maassaan vaalitarkkailuyhteisön, jonka vapaaehtoiset seuraavat vaalien laillisuutta, ja joutui näin jo Venezuelan edellisen yksinvaltiaan Hugo Chavezin hallinnon silmätikuksi.
Viime vuonna hän yritti opposition presidenttiehdokkaaksi, mutta hallinto ei pitänyt häntä vaalikelpoisena.
Maan itsevaltiaan presidentin Nicolas Maduron hallinto on määrännyt hänelle 15 vuoden porttikiellon vaaliehdokkuuksiin.
Machadoa vastaan on vuosien mittaan nostettu lukuisia tekaistuina pidettyjä rikossyytteitä.
Palkinto luovutetaan Machadolle Oslossa joulukuussa. Vielä on epäselvää, pääseekö hän noutamaan sitä, koska hänellä on Madurolta ehdoton maastapoistumiskielto.
