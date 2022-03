Nokia kiistää jyrkästi New York Timesin väitteet – ”artikkeli harhaanjohtava”

Suomalainen verkkolaitevalmistaja Nokia kiistää jyrkästi väitteen, jonka mukaan yhtiö olisi edesauttanut Venäjän valtiota seuraamaan kansalaistensa toimintaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltalainen sanomalehti New York Times julkaisi maanantaina artikkelin, jonka mukaan Nokia on vuosien ajan tarjonnut palveluita ja tekniikkaa, joilla Venäjän suurimpiin kuuluva matkapuhelinoperaattori MTS on liitetty Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n käyttämään SORM-seurantajärjestelmään.

Nokia pitää artikkelia harhaanjohtavana. Yhtiön viestintäjohtaja Maria Vaismaa korostaa NYT:n jutussa esitettyä kommenttia, jonka mukaan Nokia ei valmista, asenna eikä huolla SORM-laitteita tai järjestelmiä.

Vaismaa sanoo STT:lle toimitetussa kommentissa, että laillinen telekuuntelu on perustoiminnallisuus, jonka mahdollisuus on olemassa lähes kaikissa maissa ja verkoissa.

- Nokian tuotteita sisältävät teleoperaattoreiden verkot ja niihin mahdollisesti liitetty laillinen telekuunteluominaisuus ovat operaattorin vastuulla, ja kaikki telekuunteluun liittyvät laitteet ovat kolmansien osapuolien toimittamia.

Asiakirjojen käytöstä eripuraa

New York Times on kertonut perehtyneensä laajaan asiakirjamateriaaliin, joka kattaa vuodet 2008-2017. Lehti korostaa, että Venäjä käyttää televalvontaa opposition seuraamiseen.

Lehden mukaan Nokia ei ole kiistänyt lehden tarkastelemien asiakirjojen aitoutta. Yhtiön mukaan lehti ei ole kuitenkaan toimittanut nähtäväksi artikkelin pohjana olevia asiakirjoja, eikä se ole siksi pystynyt vahvistamaan niiden aitoutta.

- Kaikkien verkkoinfrastruktuurin toimittajien tavoin Nokian velvollisuutena on varmistaa, että myymämme verkot ovat yhteensopivia lainvalvontaviranomaisten laillisten telekuuntelulaitteiden kanssa.

Nokia on keskeyttänyt laite- ja ohjelmistotoimituksensa Venäjälle maan Ukrainaan tekemään suurhyökkäyksen jälkeen.