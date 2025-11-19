Talous
19.11.2025 12:17 ・ Päivitetty: 19.11.2025 12:17
Nokia panostaa puolustusteollisuuden ratkaisuihin – perustaa erillisen yksikön
Verkkolaiteyhtiö Nokia kertoo perustavansa erillisen Nokia Defense -yksikön puolustusteollisuudelle suunnatuille ratkaisuille.
Yhtiö sanoo näkevänsä merkittäviä mahdollisuuksia vauhdittaa Verkko- ja Mobiili-infrastruktuurin ydinteknologioihin perustuvien puolustusratkaisujen kehittämistä Yhdysvalloissa, Suomessa ja muissa liittolaismaissa.
Nokia on keskiviikkona pääomamarkkinapäivässään julkistamassa muun muassa uuden strategiansa. Sen painopistealueita ovat esimerkiksi kasvun vauhdittaminen tekoäly- ja pilvipalveluissa sekä johtajuus mobiiliverkoissa tekoälynatiivien ja 6G-verkkojen aikakaudella.
Yhtiön tavoitteena on kasvattaa vuosittainen vertailukelpoinen liikevoitto 2,7-3,2 miljardiin euroon vuoteen 2028 mennessä.
NOKIA kertoi myös muutoksista johtoryhmänsä kokoonpanossa. Matkapuhelinverkkojen johtajan Tommi Uiton kerrottiin jättävän johtoryhmän vuoden vaihteessa. Helsingin Sanomien mukaan lähes 30 vuotta Nokiassa työskennellyt Uitto on jättämässä yhtiön ja matkapuhelinverkkojen tilapäisenä johtajana toimii nykyinen toimitusjohtaja Justin Hotard.
Helsingin Sanomat kertoi myös, että Nokian hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on nousemassa Timo Ihamuotila. Hän korvaisi tehtävästä luopuvan Sari Baldaufin.
Päätös hallituksen puheenjohtajasta on tarkoitus tehdä yhtiökokouksen jälkeen huhtikuussa 2026.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.