Nokian Lundmark: ”On äärimmäisen tärkeää tehdä kaikille selväksi, että minkäänlaista rasismia ei Suomessa suvaita”

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark kommentoi viime aikojen maahanmuuttokeskustelua todeten Nokian pitävän erittäin tärkeänä, että työperäisen maahanmuuton kehittäminen jatkuu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Me olemme palkanneet Suomeen hyvin paljon ihmisiä viimeisten vuosien aikana, ja noin puolet heistä on muiden maiden kansalaisia. Me uskomme, että tämä trendi tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa

- Suomen maineen kannalta on äärimmäisen tärkeää tehdä kaikille selväksi, että Suomi on avoin yhteiskunta, jossa minkäänlaista rasismia ei suvaita.

Hallitusohjelman suunnitellut kiristykset työperäiseen maahanmuuttoon eivät juuri vaikuta Nokian rekrytointeihin, koska yhtiö palkkaa suureksi osaksi suhteellisen hyväpalkkaista teknistä henkilökuntaa.

- Kysymys on enemmänkin siitä, minkälaisia signaaleja Suomi antaa. Siinä mielessä on hyvin tärkeää, että ne signaalit ovat, että tämä on maa, johon ollaan tervetulleita tekemään töitä. Suomi on meidän tärkeimpiä tuotekehitysmaita, ja jotta se sitä olisi, niin se edellyttää, että meillä on hyvät edellytykset työperäiseen maahanmuuttoon.

Kysymys ei ole pelkästään Nokialle töihin tulevista insinööreistä, vaan myös heidän puolisoistaan ja heidän työpaikoistaan ja samalla koko perheen asettumisesta maahan, Lundmark korosti.