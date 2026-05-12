Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

12.5.2026 04:15 ・ Päivitetty: 11.5.2026 15:05

Nordea: Talouskäänne parempaan saattoi jo tapahtua

iStock

Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna prosentin ja kasvun kiihtyvän ensi vuonna 1,5 prosenttiin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa.

Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa.

- Maalis-huhtikuun korttidata viittaa siihen, että kulutus on jatkunut vahvana polttoaineen hintojen ja korkojen noususta huolimatta, arvioi Nordean ekonomisti Juho Kostiainen.

Nordea huomauttaa, että talousennusteen riskit ovat nyt tavanomaista suuremmat ja niitä on molempiin suuntiin.

- Jos energiamarkkinoiden tilanne rauhoittuu ja korot kääntyvät laskuun, talouskasvu voi ylittää ennusteemme reippaastikin. Toisaalta öljyn hinnannousun jatkuminen ja pitkittyminen voivat heikentää ostovoimaa ja luottamusta odotettua enemmän ja jättää talouskasvun loppuvuonna haaveeksi, Kostiainen sanoo.

PANKKI odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. Yhtiö ennustaa työttömyysasteen laskevan 8,5 prosenttiin ensi vuoden lopulla.

- Kotimaisen kulutuksen lisääntyminen tukee jatkossa kaupan- ja palvelualan työllisyyttä. Teollisuudessa työllisyys on jo kääntynyt selvään kasvuun, ja uusien tilausten hyvä kehitys ennakoi teollisuuden kehityksen vahvistuvan edelleen loppuvuotta kohden, Kostiainen ennakoi.

ASUNTOMARKKINOILLA on yhä vaisua, ja alkuvuonna on jääty asuntokauppamäärissä viime vuoden tasosta.

Sen sijaan rakentamiseen vauhtia on tulossa datakeskushankkeista.

- Datakeskukset ovat kääntäneet muun rakentamisen rakennusluvat ja aloitukset nousuun. Näyttäisi siltä, että datakeskusrakentaminen vetää koko rakennussektoria tänä vuonna kasvun puolelle, vaikka asuinrakentaminen vielä supistuukin. Myös korjausrakentamisen odotetaan voimistuvan ensi vuonna hallituksen tukipolitiikan ansiosta, arvioi Kostiainen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
11.5.2026
PAM: Isommat maksut osa-aikatyötä teettäville – ”Vakipesti täysillä tunneilla käy yhä harvinaisemmaksi”
Lue lisää

Mikko Huotari

Politiikka
10.5.2026
Kansanedustajat, miten myytte sopeutustarpeet äänestäjille?
Lue lisää

Markus Leikola

Kolumnit
10.5.2026
Markus Leikola: Päättäjän kyky tuntea häpeää on demokratian turva
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU