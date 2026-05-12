Nordea: Talouskäänne parempaan saattoi jo tapahtua

Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna prosentin ja kasvun kiihtyvän ensi vuonna 1,5 prosenttiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa.

Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa.

- Maalis-huhtikuun korttidata viittaa siihen, että kulutus on jatkunut vahvana polttoaineen hintojen ja korkojen noususta huolimatta, arvioi Nordean ekonomisti Juho Kostiainen.

Nordea huomauttaa, että talousennusteen riskit ovat nyt tavanomaista suuremmat ja niitä on molempiin suuntiin.

- Jos energiamarkkinoiden tilanne rauhoittuu ja korot kääntyvät laskuun, talouskasvu voi ylittää ennusteemme reippaastikin. Toisaalta öljyn hinnannousun jatkuminen ja pitkittyminen voivat heikentää ostovoimaa ja luottamusta odotettua enemmän ja jättää talouskasvun loppuvuonna haaveeksi, Kostiainen sanoo.

PANKKI odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. Yhtiö ennustaa työttömyysasteen laskevan 8,5 prosenttiin ensi vuoden lopulla.

- Kotimaisen kulutuksen lisääntyminen tukee jatkossa kaupan- ja palvelualan työllisyyttä. Teollisuudessa työllisyys on jo kääntynyt selvään kasvuun, ja uusien tilausten hyvä kehitys ennakoi teollisuuden kehityksen vahvistuvan edelleen loppuvuotta kohden, Kostiainen ennakoi.

ASUNTOMARKKINOILLA on yhä vaisua, ja alkuvuonna on jääty asuntokauppamäärissä viime vuoden tasosta.

Sen sijaan rakentamiseen vauhtia on tulossa datakeskushankkeista.

- Datakeskukset ovat kääntäneet muun rakentamisen rakennusluvat ja aloitukset nousuun. Näyttäisi siltä, että datakeskusrakentaminen vetää koko rakennussektoria tänä vuonna kasvun puolelle, vaikka asuinrakentaminen vielä supistuukin. Myös korjausrakentamisen odotetaan voimistuvan ensi vuonna hallituksen tukipolitiikan ansiosta, arvioi Kostiainen.