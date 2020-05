Norja sai kansallispäivän tsemppiterveiset Arnold Schwarzeneggeriltä – Ruotsissa viisi uutta koronakuolemaa

Sunnuntaina koronakriisin keskelle tuli toivon viesti Atlantin toiselta puolen, kun Kalifornian entinen kuvernööri Arnold Schwarzenegger lähetti omat tsemppiterveisensä kansallispäiväänsä viettävälle Norjalle.

Terminaattori-tähti esiintyi Norjan pääministerin kanslian sunnuntaina Facebookissa julkaisemalla videolla heti maan pääministerin Erna Solbergin jälkeen.

Viestissään Schwarzenegger mukaili norjalaisten iloksi kulttimaineeseen nousseita Terminaattori-repliikkejään, kuten elokuvasarjasta tuttua ”I’ll be back”-letkautusta.

– Pitäkää huolta, että pesette kätenne joka päivä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, ja pitäkää huolta etäisyyden pitämisestä. Sitten tulette kaikki takaisin. Hasta la vista! Schwarzenegger päätti viestinsä.

Schwarzeneggerin tavoin pääministeri Solberg painotti NTB:lle, ettei norjalaisten tulisi unohtaa perusohjeita etäisyyden pitämisestä ja lähikontakteista. Hän muistutti, että kuka tahansa voi olla muutamiin tartuntoihin johtava pieni tartuntapommi, jos rikkoo ohjeistuksia etäisyydestä.

Noin 3 700 ihmistä kuollut koronaan Ruotsissa

Koronatartuntoja seuraavan Worldometer-tarkkailusivuston mukaan Norjassa on ollut yhteensä yli 8 200 tartuntaa. Koronavirukseen liittyviä kuolemia Norjassa taas on kirjattu 232, mikä on 43 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku oli sunnuntaina 54.

Norjaa lähempää länsinaapurista Ruotsista kerrottiin sunnuntaina yhteensä viidestä uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Tätä edeltävänä päivänä uusia kuolemia oli 28.

Kuolinlukujen tilastoinnissa esiintyy tavallisesti viivettä viikonloppuisin ja koronaan liittyvien kuolemien määrässä nähdään todennäköisesti nousua alkuviikosta.

Viranomaisten tilastojen mukaan Ruotsissa oli kirjattu sunnuntaihin mennessä noin 3 700 koronaan liittyvää kuolemaa. Yhteensä 30 143 ihmistä on saanut koronatartunnan Ruotsissa.

Väkilukuun suhteutettuna Ruotsissa on ollut Worldometerin mukaan miljoonaa asukasta kohden 365 koronaan liittyvää kuolemaa.