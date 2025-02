”Nuorisotyö on enemmän kuin vain tukitoimi” – Jyty vaatii puuttumaan työpajatoiminnan kriisiin

Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima vaatii päättäjiä puuttumaan nuorten työpajatoiminnan kriisiytyneeseen tilanteeseen. Demokraatti Demokraatti

– Oppivelvollisuus-, hyvinvointialue- ja te-uudistusten vaikutukset ovat ajaneet työpajatoiminnan kriisiin. Kymmenet työpajat ovat joutuneet lopettamaan, ja sulkemisia on tiedossa valtavat määrät lisää, Voima kuvailee tiedotteessa.

Voima muistuttaa, että samaan aikaan nuoret tarvitsevat moninaisiin haasteisiinsa yhä enemmän tukea, jota juuri työpajatoiminta on pystynyt tarjoamaan.

– Tuntuu, että työpajatoiminta ja nuoret ovat päätöksiä tehdessä unohdettu täysin.

Jyty nostaa tapetille etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa edustavan Into ry:n julkaiseman näkemyksen siitä, millä tavoin eri uudistusten yhteisvaikutus on ajanut työpajatoiminnan edellytykset käytännössä alas.

Into on vaatinut hallinnonalojen – hyvinvointialueiden ja työllisyysalueiden – välistä vuoropuhelua, jotta työpajatoiminnalle löydettäisiin uudet toimintamahdollisuudet.

Investointi koko yhteiskunnan tulevaisuuteen.

JYTYN aluetoiminnan asiantuntija ja nuorisotyön ammattialaverkoston jäsen Jani Loponen muistuttaa, että työelämän muutokset, yhteiskunnan paineet ja epävarmuus tulevaisuudesta näkyvät erityisesti nuorten mielenterveysongelmien kasvuna.

– Nyt jos koskaan nuorille suunnattujen palvelujen on oltava kunnossa, Loponen sanoo tiedotteessa.

– Päättäjien on tunnustettava, että nuorisotyö on enemmän kuin vain tukitoimi – se on investointi koko yhteiskunnan tulevaisuuteen.

Jytyn mukaan nuorten työpajatoiminnassa on mukana yli 12 000 nuorta vuosittain. Neljä viidestä työpajassa olleesta nuoresta jatkaa koulutukseen, työhön tai muuhun tarvittavaan palveluun.

Jyty huomauttaa, että myös hallitus uskoo toiminnan vaikuttavuuteen, sillä hallitusohjelmaan on kirjattu, että työpajatoimintaan panostetaan.

– Nyt on kiire lunastaa tuo tavoite, työpajatoiminnan tulevaisuus on turvattava, Jonna Voima vaatii.