20.4.2026 06:58 ・ Päivitetty: 20.4.2026 06:58

Nuorten naisten masennuslääkityksessä raju kasvu

Ahdistus- ja masennuslääkkeitä (SSRI-lääkkeet) käyttävien nuorten naisten määrä on kasvanut vuosikymmenessä huomattavasti, kertoo Kela. Miehillä vastaavaa nousua ei tilastoissa näy.

SSRI-lääkkeitä käytetään muun muassa masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden ja pakko-oireisen häiriön hoitoon.

Viime vuonna näitä lääkkeitä käytti 11,5 prosenttia 18-29-vuotiaista suomalaisnaisista, kun vuonna 2016 vastaava osuus oli 7,1 prosenttia. Kaikkia syitä muutokseen ei tiedetä.

SAMANIKÄISISTÄ miehistä SSRI-lääkkeitä käytti viime vuonna 4,4 prosenttia. Osuus on kasvanut runsaan prosenttiyksikön verran kymmenessä vuodessa, mutta jää selvästi naisia matalammalle tasolle.

SSRI-lääkkeiden eli selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien vaikutuksen arvellaan Terveyskirjaston mukaan perustuvan niiden kykyyn vahvistaa serotoniinin vaikutuksia keskushermostossa.

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

