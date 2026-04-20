Tiede ja teknologia
20.4.2026 06:58 ・ Päivitetty: 20.4.2026 06:58
Nuorten naisten masennuslääkityksessä raju kasvu
Ahdistus- ja masennuslääkkeitä (SSRI-lääkkeet) käyttävien nuorten naisten määrä on kasvanut vuosikymmenessä huomattavasti, kertoo Kela. Miehillä vastaavaa nousua ei tilastoissa näy.
SSRI-lääkkeitä käytetään muun muassa masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden ja pakko-oireisen häiriön hoitoon.
Viime vuonna näitä lääkkeitä käytti 11,5 prosenttia 18-29-vuotiaista suomalaisnaisista, kun vuonna 2016 vastaava osuus oli 7,1 prosenttia. Kaikkia syitä muutokseen ei tiedetä.
SAMANIKÄISISTÄ miehistä SSRI-lääkkeitä käytti viime vuonna 4,4 prosenttia. Osuus on kasvanut runsaan prosenttiyksikön verran kymmenessä vuodessa, mutta jää selvästi naisia matalammalle tasolle.
SSRI-lääkkeiden eli selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien vaikutuksen arvellaan Terveyskirjaston mukaan perustuvan niiden kykyyn vahvistaa serotoniinin vaikutuksia keskushermostossa.
