Nuorten osuus kuntavaltuutetuista laski taas, SDP suosituin somepuolue – Näkkäläjärvi: ”Asialinjan vaikuttajahahmot ovat tärkeitä””

Kuntavaaleissa valittujen valtuutettujen keski-ikä on nyt 51,3 vuotta. Alle 30-vuotiaiden osuus valtuustoissa pieneni 5,0 prosenttiin. Silti SDP on saanut otetta nuorista etenkin sosiaalisessa mediassa tunnetuilla tekijöillään. Susanna Luikku Demokraatti

Puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärveä hymyilyttää. On helppo allekirjoittaa puheenjohtaja Antti Lindtmanin tokaisu, jonka mukaan vuonna 2017 lausunto SDP:stä somen johtavana puolueena olisi ollut lähinnä epäuskottava.

– Viestintä somessa on selkeä painopiste. On hienoa, että meillä on uusia ehdokkaita, joilla on laaja yleisö, mutta jotka puhuvat tärkeistä asiakysymyksistä: esimerkiksi hoitoonpääsystä, mielenterveydestä ja pelastusalan asioista, Näkkäläjärvi sanoo.

Palomies-Harri eli Harri Minkkinen, lääkäri Atte Virolainen ja kansanedustajanakin toimiva terapeutti-Ville Merinen ovat näkyviä hahmoja, joilla on satojatuhansia seuraajia. Heidän kauttaan puolue tavoittaa nuoria ja muitakin, jotka eivät seuraa politiikkaa perinteisillä tavoilla tai hakeudu tapahtumiin.

– Ja TikTokin käytön aloittanut Antti Lindtman vetää tällä hetkellä Suomen politiikassa todella kovia lukuja, Näkkäläjärvi kommentoi.

SDP:n vetovoima nuorimmissa ikäluokissa ei vastoin odotuksia jäänyt Marin-ilmiön tasolla, mutta kuntavaalien jälkeinen kokonaiskuva nuorten osallisuudesta demokratiaan ja päätöksentekoon näyttää heikommalta.

Kuntaliiton analyysin mukaan alle 30-vuotiaiden osuus valituista valtuutetuista on nyt 5,0 prosenttia, kun edellisissä vaaleissa luku oli 5,5 prosenttia. Kuntien päätöksenteko nojaa entistä vahvemmin keski-ikäisiin ja iäkkäämpiin ikäluokkiin: suurin yksittäinen ikäryhmä valtuustoissa ovat 40-49-vuotiaat (26,9 prosenttia), ja lähes joka neljäs valittu on 50-59-vuotias.

– Ikärakenne heijastaa pitkälti ehdokasasettelua, mutta nuorten osalta ero ehdokkaiden ja valittujen välillä on silti huolestuttavan suuri. Nuorten ääni jää edelleen vaimeaksi kuntien päätöksenteossa, sanoo tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Kuntaliiton tiedotteessa.

POLITIIKAN tutkija, valtio-opin professori Kaisa Herne Tampereen yliopistosta sanoo, että kuntavaaleja(kin) hallinneet teemat eivät välttämättä puhutelleet nuorempia ikäluokkia.

– Nämä olivat sote-vaalit, ja etenkin vanhustenhuollon ongelmat olivat vahvasti esillä. En missään tapauksessa halua vähätellä aihetta, mutta puolueet voisivat yleisemminkin katsoa peiliin, myös vaalien välillä: mitä ylipäätään on tarjota nuorille, kuunnellaanko heitä ja otetaanko heidän elämäänsä vaikuttavat asiat vakavasti?

Korona-aika rajoituksineen oli ääriesimerkki siitä, miten nuorten ikäluokkien tilanne ja ongelmat käytännössä sivuutettiin päätöksenteossa. Kylmä fakta on, että jos puolueiden enemmistö ja ydinäänestäjäkunta on keski-ikäistä tai vanhempaa, heitä kuunnellaan herkemmällä korvalla.

Mikkel Näkkäläjärvi muistuttaa, että SDP lisäsi nyt kannatusta nimenomaan suurten kaupunkien nuoremman ja koulutetumman väestön parissa.

Yhtenä aktivointikeinona on perinteisesti pidetty nuorisovaltuustoja, mutta niihin hakeutuvat usein jo valmiiksi politiikasta kiinnostuneet ja sen vaikuttamismekanismit tuntevat nuoret.

– Suurin osa uusista kasvoista tulee politiikkaan yhä perinteisiä reittejä, mutta yhteiskunnalliset keskustelijat sosiaalisessa mediassa on yksi uusi väylä. Ja se on meillä nyt aika hyvin hallussa, Näkkäläjärvi sanoo.

VALTUUSTOPAIKKOJEN jakautumisessa ikäluokittain on isoja alueellisia eroja. Nuoria valtuutettuja valittiin Kuntaliiton mukaan suhteellisesti eniten Vesilahdessa, jossa lähes joka viides valtuutettu on alle 30-vuotias.

Myös esimerkiksi Kangasniemellä, Tampereella, Hirvensalmella ja Kivijärvellä nuorten valittujen osuus oli hyvä. Yhteensä seitsemässä kunnassa alle 30-vuotiaita valtuutettuja on yli 15 prosenttia kaikista valituista.

Samaan aikaan peräti 84 kunnassa ei valittu yhtään alle 30-vuotiasta valtuutettua, ja 11 kunnassa ei ollut edes ehdolla ainuttakaan alle 30-vuotiasta. Suurimmista kunnista ilman yhtäkään alle 30-vuotiasta valtuutettua käyvät esimerkiksi Savonlinna, Raasepori, Siilinjärvi, Pirkkala, Tornio ja Iisalmi.

– Vaihtelu kertoo paitsi nuorten kiinnostuksesta, myös paikallisista mahdollisuuksista ja siitä, miten nuoria rohkaistaan mukaan päätöksentekoon, Kuntaliiton Pekola-Sjöblom sanoo.

Mikkel Näkkäläjärvi myöntää, että kunta- ja aluevaalien matalampi äänestysprosentti ylipäätään ja erityisesti nuorempien keskuudessa on paheneva yhteiskunnallinen ja demokratian ongelma.

– Yksi ratkaisu saattaisi olla Harrin, Aten ja Villen kaltaisissa hahmoissa, jotka puhuvat asiakysymyksistä, mutta uusilla tavoilla ja foorumeilla. Heidän seuraamisensa voi aktivoida nuoria myös äänestämään ja muuhun vaikuttamiseen.

Kaisa Herne arvioi, että yleisemmällä tasolla valtakunnanpolitiikkaan keskittyvä keskustelu saattoi hämärtää sitä, mistä alue- ja kunnanvaltuustoissa päätetään.

Toisaalta aluevaltuustojen rajallinen valta ja Suomessa vuosikymmenestä toiseen jauhettu, etenkin nykyhallituksen ajama vaihtoehdottomuutta pakkosyöttävä velkapuhe voi passivoida osaa äänestäjistä, ikään katsomatta.

– Myös paikallisen ja maakunnallisen median kuihtuminen on ongelma kuntademokratian näkökulmasta. Sosiaalinen media ja muut epäviralliset kanavat eivät voi korvata sitä, että oman paikkakunnan päätöksentekoa ja tapahtumia seurataan ja siitä kerrotaan ammattimaisesti, Herne sanoo.

SUKUPUOLIJAKAUMASSAKIN voi nähdä kiinnostavia eroja eri ikäryhmissä. Kaikissa alle 50-vuotiaiden ikäryhmissä valittujen naisten osuus on aavistuksen suurempi kuin miesten. 30-39-vuotiaiden ikäryhmässä ero on selvin: naisten osuus on lähes 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin miesten.

Sitä vastoin kaikissa yli 50-vuotiaiden ryhmissä miehiä on enemmän. Erityisesti vähintään 70-vuotiaiden valtuutettujen joukossa sukupuolijakauma korostuu: lähes kolme neljästä on miehiä ja vajaa joka neljäs naisia, vaikka naisten eliniänodote on miehiä korkeampi.

– Sukupuolten välinen tasapaino toteutuu parhaiten nuoremmissa ikäluokissa. Ikääntyneiden valtuutettujen joukossa ero on edelleen merkittävä: iäkkäimmät naiset eivät osallistu kuntapolitiikkaan samassa määrin kuin miehet, toteaa Pekola-Sjöblom.

VALITUIKSI tulleissa korostuvat 40-69-vuotiaat: heitä on suhteessa enemmän kuin mitä heitä oli ehdolla. Erityisesti 40-49-vuotiaiden ikäryhmässä nähdään yliedustusta. Eniten aliedustettuja suhteessa ehdokasmääriin ovat puolestaan 18-29-vuotiaat sekä vähintään 70-vuotiaat.

– Luvuissa näkyy, ketkä koetaan äänestäjien silmissä uskottavina ja vaikuttavina päättäjinä. Nuorten ja iäkkäiden ehdokkaiden kohdalla tämä näyttää jäävän toistuvasti haasteeksi, mutta tässä olisi peiliin katsomisen paikkaa myös äänestäjillä, Marianne Pekola-Sjöblom painottaa.

Kuntavaaleissa 2025 naisten osuus ehdokkaista nousi historiallisen korkeaksi, 42,3 prosenttiin. Naisehdokkaiden osuus on aiemmin ylittänyt 40 prosentin rajan vain kerran, vuonna 2008.

Erityisesti vasemmistoliitto (+4,9 prosenttia, SDP (+3,2) ja perussuomalaiset (+3,0) ovat lisänneet naisehdokkaiden osuutta.

Eniten naisehdokkaita listoillaan oli vihreillä (61,4 prosenttia), vähiten puolestaan perussuomalaisilla (24,5). Myös valitsijayhdistyksissä naisten osuus on kasvanut.

Maakunnittain tarkasteltuna naisehdokkaiden kärki löytyi Kanta-Hämeestä, Uudeltamaalta ja Pirkanmaalta, häntää pitivät Etelä-Karjala, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa.

Vaikka sukupuolijakauman tasoittuminen on positiivista, kehityksessä on myös huolestuttavia piirteitä. Kiinnostus paikallisten asioiden ja luottamustehtävien hoitamiseen kokonaisuutena laskenut.

Sekä naisten että miesten mielestä turvallisuus ja hyvä asuinympäristö ovat tärkeimpiä hyvän kotikunnan tekijöitä, mutta Kuntaliiton mukaan naisten vastauksissa nämä ja muut palvelut nousivat erityisen korkealle.

MISSÄ määrin sitten on aiheellista jaotella ihmisiä ja pohtia, keiden asioiden ajaminen ja niistä viestiminen on mahdollisesti toisilta pois? Kuplaantumista ja oman napaan tuijotusta kun on muutenkin riittämiin.

Mikkel Näkkäläjärvi korostaakin, että asiat eivät ole mustavalkoista nollasummapeliä.

– Esimerkiksi hyvinvointivaltion ydinkysymykset koskettavat kaikenikäisiä. Enkä usko, että äänestyspäätöksiä tehdään vain omasta elämäntilanteesta käsin. Vaaliteltoilla ja muissa yhteyksissä näkyi ja kuului, että nuoret ovat huolissaan isovanhempiensa saamasta hoivasta ja vanhemmat ikäluokat esimerkiksi päiväkotien, koulujen ja nuorten mielenterveyspalveluiden tilanteesta. Enemmistöltä ihmisistä löytyy kuitenkin solidaarisuutta ja empatiaa muita kohtaan.