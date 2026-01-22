Talous
22.1.2026 08:48 ・ Päivitetty: 22.1.2026 08:48
Nurmijärvelle kaavaillaan datakeskusta – ”Tuo huomattavaa elinvoimaa”
Uudenmaan Nurmijärvelle suunnitellaan merkittävää datakeskusta. Hankkeen taustalla on singaporelainen datakeskuskehittäjä DayOne.
Nurmijärven kunta kertoo, että kaavailtu datakeskushanke on Suomen ja Euroopankin mittakaavassa merkittävä.
Kaavaillun investoinnin arvoa ei kerrota tiedotteessa. Alustavan arvion mukaan Klaukkalan hanke voisi kuitenkin olla jopa 3-4 kertaa suurempi kuin DayOnen Lahdessa käynnissä oleva datakeskushanke. Lahteen rakennettavan datakeskuksen arvo on 1,2 miljardia euroa.
Nurmijärven kunnan mukaan datakeskusalueen arvioidaan työllistävän yhteensä jopa 700 työntekijää.
- Datakeskus tuo huomattavaa elinvoimaa alueelle. Se luo työpaikkoja sekä avaa innostavia mahdollisuuksia yritystoiminnalle Nurmijärvellä, sanoo kunnanjohtaja Outi Mäkelä tiedotteessa.
DATAKESKUS sijoittuisi Klaukkalaan Sudentullin alueelle, joka on Nurmijärven kunnan omistuksessa. Suunnittelualueen pinta-ala on 96 hehtaaria.
Alueen kauppahinta on 24 miljoonaa euroa. Kyseessä olisi Nurmijärven historian suurin kiinteistökauppa.
Nurmijärven kunnanhallitus käsittelee kiinteistökauppaa kokouksessaan ensi maanantaina. Sen jälkeen asiasta päättää kunnanvaltuusto.
Fortum kertoo, että se on allekirjoittanut tonttikehityssopimuksen DayOnen kanssa. Sopimuksen mukaisesti Fortum osallistuu alueen kaavoitusprosessiin sekä sähköverkkoliityntöjen valmisteluun.
DayOne kehittää ja operoi datakeskuksia Aasiassa ja Euroopassa.
DayOne on mukana myös Kouvolan datakeskushankkeessa, johon yhtiö on sijoittanut yhdessä Hypercon kanssa.
Kommentit
