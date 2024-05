Nykyistä vahvemmat alkoholijuomat tulossa ruokakauppoihin mutkan kautta – “Rundi viivästyttää voimaantuloa jonkin verran”

Nykyistä vahvemmat alkoholijuomat tulevat ruokakauppoihin mutkan kautta, mutta vain hieman myöhässä hallituksen toivomasta aikataulusta. Näin ainakin hallituspuolueissa uskotaan. Laki voisi nykyisen arvion mukaan olla voimassa mahdollisesti kesäkuun alussa, mutta viimeistään juhannuksena. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Käsittely mutkistunee, koska eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan enemmistö todennäköisesti vastustaa esitystä. Hallituspuolue kristillisdemokraattien Päivi Räsänen on kertonut aikovansa äänestää sitä vastaan opposition rinnalla. Tämä ei tullut yllätyksenä, sillä kristillisdemokraatit saivat jo Säätytalon hallitusneuvotteluissa luvan äänestää hallituksen lakiesitystä vastaan.

Helsingin Sanomat kertoi Räsäsen aikeista ja valiokunnan koko opposition vastustuksesta viime viikolla.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtajan Peter Östmanin mukaan puolueen tulkinta on ollut hallitusneuvotteluista lähtien, että heillä on oikeus näin tehdä.

- Säätytalon keskusteluissa ei noussut erikseen esille, miten toimitaan valiokunnissa. Eduskuntatyö tehdään sekä valiokunnissa että suuressa salissa.

HALLITUSPUOLUEIDEN enemmistö riittää ilman kristillisdemokraattejakin viemään lain läpi suuressa salissa. Hallitus saanee esitykselleen jonkin verran tukea myös oppositiosta.

Vaikka valiokunta ei mietinnössään puoltaisi hallituksen esitystä, se voidaan silti hyväksyä suuressa salissa niin sanotun vastalausemenettelyn kautta. Vastaava menettely tarvittiin, kun Juha Sipilän (kesk.) hallitus nosti kaupassa myytävän alkoholin prosenttirajan nykyiseen 5,5 prosenttiin. Tuolloinkin sosiaali- ja terveysvaliokunta kannatti rajan pitämistä ennallaan 4,7 prosentissa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuulee tällä viikolla sosiaali- ja terveysministeriötä. Mietinnön käsittely voi olla aikaisintaan ensi viikon lopulla tai sitä seuraavalla viikolla.

VIHREIDEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne sanoo osanneensa odottaa, että sosiaali- ja terveysvaliokunta vastustaa esitystä nytkin.

- Meillä ainakin veikattiin etukäteen kristillisdemokraattien toimivan niin, että tämä tulee tosiasiallisesti pyörähtämään suuren valiokunnan kautta. Lisäksi kaikista puolueista sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tyypillisesti istuu ihmisiä, jotka painottavat kansanterveydellistä näkökulmaa. Rundi viivästyttää voimaantuloa jonkin verran.

Harjanne on itse alkoholin myynnin vapauttamisen kannalla, mutta vihreiden ryhmässä on erilaisiakin näkemyksiä asiasta. Ryhmäkuria ei vihreillä Harjanteen mukaan ole.

Vihreiden puoluekokous on linjannut puolueen tavoitteeksi, että viinien myynti ruokakaupoissa sallittaisiin.

Myös keskustan eduskuntaryhmässä kannat jakautuvat puolesta ja vastaan, mutta näillä näkymin enemmistö on vastaan. Keskustan eduskuntaryhmässä on sovittu, että asiassa on vapaat kädet äänestää.

Nyt käsittelyssä oleva alkoholilain muutos sallisi enintään kahdeksan prosentin vahvuisten käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien myymisen ruokakaupoissa. Valmistustavan rajoittaminen on herättänyt kritiikkiä. Lakimuutoksesta on valmisteltu esitys, jossa rajoitus olisi poistettu, mutta se ei saanut kristillisdemokraateilta kuittausta.

- Valmistustavan rajoitteen poistaminen johtaa aina samansuuruisten viinojen vapauttamiseen eli ei ole mitään “viinit ruokakauppaan” -mallia edes olemassa. Jos valmistustavan rajoitteen poistaa, viinat tulevat ruokakauppoihin, Östman sanoo.