Nyt avautuu opetusministeri: ”Etäopetussuositus päättyy tähän viikkoon”

”Pahimmilla epidemia-alueilla etäopetuksen jatkamiseen on yhä perusteita. Paikallinen toimintatapa mahdollistaa lähiopetuksessa pysymisen siellä, missä se on mahdollista ja toisaalta rajoitukset pahimmilla epidemia-alueilla.”

”Jatkossa vaikkapa Loviisassa tai Somerolla voidaan pysyä lähiopetuksessa, vaikka Helsingissä ja Turussa tartuntatilanne on paha.”

Sulkujen ajoitus oli Saramon mukaan onnistunut. Saramon mukaan jokaisen kunnan alueella on päätökset tehtävä jatkossa todellisen tilanteen mukaan ja käytössä olevaa keinovalikoimaa on hyödynnettävä aktiivisesti.

”Etäopetuksen negatiiviset vaikutukset ovat suuret ja lähiopetus on ensisijainen tapa järjestää koulutus kaikkialla, missä tartuntatilanne sen sallii. Myös opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä lähiopetusta on tärkeää antaa – esimerkiksi ammatillisiin opintoihin kuuluu osia, joita ei voida etänä suorittaa ja joita on lykätty eteenpäin jo liian kauan. Oppimisvajeiden vähentämiseen myönnetyn lisätuen turvin välttämätöntä lähiopetusta voidaan turvallisesti toteuttaa henkilökohtaisena tai riittävän pienen ryhmän opetuksena ammatillisessakin koulutuksessa.”