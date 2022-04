”Nyt ei ole se hetki, kun kiristellään kukkaron nyörejä” – Iiris Suomelan mukaan Suomen tulisi tarvittaessa avustaa muita EU-maita venäläisestä energiasta irtautumisessa

Vihreiden vt. puheenjohtaja, kansanedustaja Iiris Suomela nostaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin puheesta esiin jälleenrakentamisen teeman ja Euroopan energiariippuvuuden Venäjästä. Zelenskyi puhui etäyhteyden päästä eduskunnalle perjantaina. Yleisössä istui kansanedustajien lisäksi diplomaatteja ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö, jolla oli vieraanaan Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier. Simo Alastalo Demokraatti

– Puhe oli hyvin koskettava ja vetoava. Se terävyys, jolla hän kuvasi Suomen asemaa ja kaikkia asioita, joita Suomi ja Ukraina keskenään jakavat, oli hyvin vaikuttavaa, Suomela sanoo.

Suomela piti merkittävänä sodanjälkeisen jälleenrakentamisen mainitsemista. Zelenskyi pyysi suomalaisilta apua koulujen rakentamiseen ja koulutuksen uudelleen organisoimiseen.

– On tärkeää, että emme anna solidaarisuuden unohtua missään vaiheessa. Välillä käy niin, että mielenkiinto hiipuu sotien päätyttyä. Tätä ei saa tapahtua.

Suomi on ajanut EU:ssa aktiivisesti irtautumista venäläisestä fossiilienergiasta, öljystä, maakaasusta ja kivihiilestä. Suomelan mukaan Suomen pitäisi olla tarvittaessa valmis tukemaan muita EU-maita tavoitteen saavuttamisessa.

– Nyt ei ole se hetki, kun kiristellään kukkaron nyörejä vaan nyt on se hetki, kun ollaan Ukrainan tukena. Tiedetään, että tämä kysymys on joillekin EU-maille vaikeampi kuin Suomelle. Maakaasun korvaaminen on haastavaa. Kaikilta osin korvaavaa energiaa ei välttämättä nopeasti löydy, jolloin joudutaan panostamaan myös energiatehokkuuteen ja miettimään vaikkapa kotien lämpötilan pudottamista.

”Koko koulutuskenttä pyrkii nyt ottamaan pakolaisia vastaan”

Zelenskyin koulutusta koskevaan avunpyyntöön pitää Suomelan mukaan vastata. Ajankohtaisin kysymys liittyy kuitenkin pakolaisiin.

– Nyt on tärkeää varmistaa, että Ukrainasta paenneet saavat varhaiskasvatusta ja pääsevät peruskouluun, toiselle asteelle ja myös korkeakouluihin. Koko koulutuskenttä pyrkii nyt ottamaan pakolaisia vastaan. Meidän pitää toimia siinä mahdollisimman sujuvasti ja miettiä miten pakolaisia voidaan tukea parhaiten kotoutumisessa, oppimisessa ja elämässä eteenpäin pääsemisessä, jotta he pystyvät sodan jälkeen osallistumaan jälleenrakennukseen mahdollisimman täysipainoisesti.

Ulko- ja puolustusministeriötä perjantaina vaivanneet palvelunestohyökkäykset Suomela näkee esimerkkeinä uudentyyppisistä turvallisuusuhista.

– Suojelupoliisi näistä jo varoitti vähän aikaa sitten. Tähän pitää nyt suomalaisen yhteiskunnan varautua. Uuden ajan turvallisuusuhat ovat moninaisempia, haastavampia ja vaikeammin ennakoitavia. Toki pitää tehdä myös selväksi, että tällainen ei käy, mutta koska tiedämme, ettei Venäjä nyt järjen ääntä kuuntele, meidän pitää myös varautua ja panostaa turvallisuuteen laajasti, myös tähän kyberturvallisuuteen.