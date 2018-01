Nyt lippu salkoon sukkelaan, jos se unohtui aamulla

Viimeinen ajopäivä Monte Carlo -rallissa ei tuonut enää muutoksia kolmen kärjen järjestykseen, vaikka mustaa jäätä ja lumipenkkoja reitillä olikin. Podiumin nappasivat samat nimet kuin viime vuonna – tosin Ott Tänak ajoi tällä kertaa toiseksi Toyotan haalarissa ja Jari-Matti Latvala astui korokkeella askelman alaspäin kolmanneksi.

– Kaikki tekevät täällä virheitä. Minä tein niitä vähiten, arvioi Sebastien Ogier syyksi voittoonsa.

– Neulansilmässä vaihtaisin pakille, enkä ajaisi autoa kiinni ojaan, tekisi Ogier toisin, jos ralli alkaisi nyt.

– Lisäksi rengasvalinnat eivät olleet minulle oikeita. Mutta en valita – voitto kuitenkin näinkin tuli.

Tänak pystyi haastamaan mestari Sebastien Ogieria, mutta se kilpistyi lauantaiaamun iskunvaimennusongelmaan ja ero venähti yli minuuttiin.

– Auto oli tuoreessa lumessa aivan liian kova. Siellä oli jotain väärin tai rikki, en tiedä. Asetukset olivat kyllä oikein, kertoi virolainen maalissa.

Hänen onnistui ajamaan ennen ongelmaa vain 14,9 sekunnin päähän Ogierista.

– Tiimi on hyvä ja auto on hyvä, kiteytti Latvala tyytyväisenä ja huojentuneena maalissa.

– Iso kivi lähti harteilta. Olen ollut masentunut viime kauden Australian lopetuksen jälkeen. Tyhmä virhe (ulosajo) painoi mieltä ja koko viime syksy oli vaikea teknisten ongelmien takia. Todella hieno viikonloppu. En ole ollut podiumilla sitten viime kesäkuun Sardinian jälkeen, sanoi Latvala.

– Ogier on herra Monte Carlo. Hän tietää olosuhteet ja etenkin niiden muutokset. Miten sopeuttaa vauhti mihinkin keliin ja tien pinnan muutokseen. Tämä oli minulle maksimi suoritus täällä. Luotto autoon pitäisi olla parempi, että vauhtia olisi voinut ilman suurta riskiä nostaa. Myös viimeisen ek:n pari lisäpistettä on tärkeä lisä, iloinen Latvala laski.

Latvala on nyt tasapisteissä (17) kolmantena Citroenin Kris Meeken kanssa, vain pisteen päässä tallitoveri Ott Tänakista (18). Sebastien Ogier on johdossa 26 pisteellä.

Mäkinen aavisti Ogierin kovuuden

Ogier ajoi jo toistamiseen M-Sportin Fordilla kotikisansa kuudenteen voittoon – ja viidenteen peräkkäiseen WRC:lla. Toyotan tallipäällikkö Tommi Mäkiselle ei Ogierin otteet tulleet yllätyksenä.

– Kyllä se tietenkin tuo kilpailun aloitus oli jo sellainen, että sitä pystyi arvioimaan, miten siinä käy. Olosuhde tuttu, pimeässä kotikulmilla ja uusi pätkä väärinpäin, kiteytti Mäkinen lähtökohdan.

– Meidän tulos kertoo, miten läksyt on tehty viime vuodesta. Tärkeää on ollut voimien laitto oikeaan osoitteeseen. Ei ollut teknisiä ongelmia, jatkoi Mäkinen tyytyväisenä.

– Oli iso yllätys, että Tänak pääsi noin nopeasti vauhtiin ja neljään pohja-aikaan. Kyllä odotukset nyt nousevat koko kauteen, kun on näin hyvä kolmikko. Harmi homma Esapekan pisteet lopussa, mutta hänkin ajoi kokonaisuudessa hyviä aikoja, summasi Mäkinen.

Toyotan kuljettaja rosteri osoitti Montessa vahvuutensa. Siinä on kokemusta ja nuoruutta.

– Tänakin kanssa tehtiin kahden vuoden plus jotakin sopimus. EP:lla ja Jari-Matilla on yksi plus yksi, kuten 2016 sovittiin, sanoi Mäkinen.

Hän ei ole huolissaan kuskiensa sopimustilanteesta.

– Meidän täytyy vain tehdä hyvää työtä ja olosuhteet sekä hyvä henki, niin että näillä pärjää ja meillä ajaa.

– Nyt seuraavaksi ajetaan kotona päin (Ruotsissa). Sen pitäisi istua hyvin. Sitten on Meksiko ja meillä on nyt tietoa siitä ohuessa ilmassa ajamisesta, mitä ei vuosi sitten ollut. Japanissa on ajettu korkean ilmanalan dynamometrissä – auto on sinnekin nyt aika paljon parempi, ennakoi Puuppolan päällikkö.

– Kyllähän tämä nyt on unelma-alku. Täytyy olla tyytyväinen. Merkkimestaruudessa ollaan Fordin kanssa nyt tasoissa, Mäkinen iloitsi.

Toyotan R5:lle ei vielä aikataulua

Volkswagen tiedotti tänään neljän päivän kylmätestien päättymisestä Ruotsissa. Testaamassa olivat olleet kaksi ex-maailmanmestaria; Petter Solberg ja Marcus Grönholm sekä Pontus Tidemand. Aiemmin VW on ilmoittanut paluustaan rallin MM-sarjaan R5-luokan Pololla elokuussa Saksan rallissa.

– WRC2-luokkaan ei Toyotalta vielä ole aikataulua R5 luokitellulle autolle. Keskustelua on käyty. Passelia sopivaa moottoria ei ole, sillä sen pitää olla sarjatuotannossa. Tarvitaan jotain uutta, että siihen päästään, kertoi Mäkinen.

Lapilla murheita viimeisellä pätkällä

Kovaa kilpaa neljännestä sijasta ajaneiden Toyotan Esapekka Lapin ja Meeken välillä päättyi Lapin tappioksi – ja vielä vaikeimman kautta. Lappi joutui antautumaan viimeisellä ek:lla, power stagella ja menetti jopa kolme sijaa alaspäin pudoten seitsemänneksi. Ohi menivät Fordin Elfyn Evans 2,7 sekunnilla, Hyundain Thierry Neuville 3,7 sekunnilla ja Meeke 14,4 sekunilla.

– Siellä oli sellainen kahden kilometrin soraosuus. Menin vähän linjalta ulos, enkä voinut jarruttaa vaan menin leveäksi autonmitan verran. Ei siinä mitään, mutta aika meni siinä, etten saanut pakkia päälle peruuttaakseni takaisin tielle. Siihen meni yli puoli minuuttia. Pakissa on ollut ongelma joka kerta kun olen spinnannut. Se nyt harmittaa, selvitti pieksämäkeläinen Lappi pettyneenä. – Paljon positiivistakin on. Kaikki kilsat tuli ajettua, sai Lappi kuitenkin sanottua.

Kalle pokkasi pytyn Monacossa

Kalle Rovanperä kartturinaan Jonne Halttunen olivat toiseksi nopeimmat Skodallaan R5-autojen luokassa. Koska hän ei ajanut WRC2-luokan pisteistä Montessa, häntä ei laskettu WRC2:n tuloksiin. Pytty-kerhoon hän kuitenkin pääsi, koska pokkasi parhaan luokittelemattoman kuljettajan ”promotion”-palkinnon; Monacon autourheiluklubin puheenjohtajan pytyn.

– Lähes täydellinen ralli. Ei voi olla kuin ylpeä. Kyllä täällä toinen sija on sellainen, että voi sanoa suorituksen olleen täydellinen, 17-vuotias jyväskyläläinen pyöritteli.

– Spinnejä ja muutamia tilanteita tuli. Nyt oli vielä sunnuntaina mustaa jäätä, haasteita oli. Vaikeinta oli tehdä nuotti ja sitten kuunnella sitä nuottia, kun tavaraa on siinä niin paljon. Joutuu käyttämään enemmän päätä siihen ajamiseen, kertoi uskomattoman ajon tehnyt Kalle. – Kyllä tämä on uran kohokohta. Nappisuoritus, toisen polven ralliautoilija Rovanperä kiteytti.

Seuraavaan MM-ralliin Ruotsissa ei Rovanperä ikänsä takia voi osallistua. Meksikoon hän osallistuu maaliskuun alussa tehtaan autolla ja ajaa myös MM-pisteistä. Nyt käytössä oli Toni Gardemeisterin tiimin auto. Rallin monitaituri Gardemeisterin viikonloppu oli lähes täydellinen, hän ajoi Montessa Latvalan jäänuottiautoa ja samaan aikaan Rovaniemellä rallin SM-sarjan avauksessa Erik Pietarinen voitti Tunturirallin – niin ikään Gardemeisterin tiimin Skodalla.