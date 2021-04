Nyt löytyi ”kadonnut kultainen kaupunki” – tästä on kyse

Arkeologit tutkivat Egyptissä autiomaasta löytyneen ison muinaiskaupungin jäännöksiä. Luxorin ulkopuolelta hiekasta löytynyt kaupunki on egyptologien mukaan suurin koskaan löydetty asutuskeskus faaraoiden kulta-ajalta, eli noin vuodelta 1000 ennen ajanlaskun alkua.

Egyptologi Zahi Hawass luonnehti löytöä ”kadonneeksi kultaiseksi kaupungiksi”. Sen haudoista odotetaan löytyvän runsaasti aarteita.

Paikan olemassaolosta on Hawassin mukaan ollut tietoa.

– Monet ulkomaiset retkikunnat ovat etsineet tätä kaupunkia, mutta eivät koskaan löytäneet sitä.

3 000 vuotta vanha kaupunki on on peräisin Amenhotep III:n hallituskaudelta. Myös Tutankhamonin uskotaan käyttäneen sitä. Paikan joissakin esineissä on nähtävissä edelleen Amenhotep III:n sinetit.