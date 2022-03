NYT: Nokia edesauttanut Venäjää seuraamaan kansalaisiaan

Suomalainen verkkolaitevalmistaja Nokia on edesauttanut Venäjän valtiota seuraamaan kansalaistensa toimintaa, kertoo New York Times läpikäymiensä asiakirjojen pohjalta.

Lehden mukaan Nokia on vuosien ajan tarjonnut palveluita ja tekniikkaa, joilla Venäjän suurimpiin kuuluva matkapuhelinoperaattori MTS on liitetty Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n käyttämään seurantajärjestelmään.

Lehden mukaan Nokia ei ole kiistänyt lehden tarkastelemien asiakirjojen aitoutta. Yhtiö on kertonut lehdelle, että Venäjän laki on velvoittanut järjestelyn toteuttamiseen.

Nokia on sanonut lehdelle, ettei se valmista, asenna tai huolla telekuunteluun käytetyn järjestelmän laitteita. Yhtiön mukaan muut valtiot asettavat vastaavia vaatimuksia, jolloin yhtiön pitää valita palveluiden tarjoamisen ja maasta poistumisen väliltä.

Lehti on perehtynyt laajaan asiakirjamateriaaliin, joka kattaa vuodet 2008-2017. Sen mukaan yhtiö on tarjonnut MTS:n verkkoon liitettäviä laitteita ja palveluita ainakin vuodesta 2012 alkaen. Nokia on kertonut asiakkuuksista MTS:n ja muiden venäläisoperaattorien kanssa myös tämän jälkeen.