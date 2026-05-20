Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

20.5.2026 06:34 ・ Päivitetty: 20.5.2026 06:34

”Nyt on jo keskiviikko” – kansanedustaja vaatii valtakunnallista drooniohjeistusta

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA
Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski eduskunnan suullisella kyselytunnilla Helsingissä 7. toukokuuta.

Kansanedustaja Pia Lohikoski (vas.) vaatii Petteri Orpon (kok.) hallitukselta valtakunnallista drooniohjeistusta. Lohikoski on jättänyt asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

Demokraatti

Demokraatti

Ohjeistusta kaivataan Lohikosken mukaan kunnissa ja hyvinvointialueilla. Uudenmaan droonivaaratilanne paljasti hänen mukaansa vakavia puutteita valtakunnallisessa ohjeistuksessa ja kriisiviestinnässä.

Viime perjantain vaaratilanteen aikana ja jälkeen kävi ilmi, ettei kunnille, hyvinvointialueille, HUSille, koulutuksen järjestäjille, päiväkodeille tai kriittiselle henkilöstölle ollut riittävän selkeää valtakunnallista ohjeistusta siitä, miten droonivaaratilanteessa tulee toimia.

– Keravan kaupunki ja muut KUUMA-kunnat eivät ole vieläkään saaneet ministeriöstä ohjeistusta siitä, miten vastaavissa tilanteissa pitäisi toimia. Nyt on jo keskiviikko. Korona-aikana valtakunnallinen vastuu oli selkeästi hallituksella, eikä kuntia vain kehotettu jälkikäteen käymään viestintäohjeitaan läpi. Missä on hallituksen vastuunkanto, keravalainen Lohikoski kysyy.

Lohikosken mukaan on vakavaa, että esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden parissa oli epävarmuutta, tuleeko vaaratiedotteen aikana lähteä työvuoroon.

PÄÄMINISTERI Orpo on kehottanut organisaatioita käymään läpi kriisiviestintäänsä. Lohikosken mukaan tämä ei riitä.

– Hallituksessa ei tunnuta ymmärtävän sitä, että kyse ei ole mistään tavanomaisesta varautusmissuunnitelman päivittämisestä, vaan droonit ja niiden vaarat ovat kunnille aivan uusi asia. Kunnilla ei ole samaa tietotasoa kuin valtioneuvostolla, joka saa ajantasaista tietoa puolustusministeriöltä ja puolustusvoimilta.

– Ohjeistuksen on tultava sieltä, missä on paras kokonaiskuva turvallisuustilanteesta, viranomaisten tilannearviosta ja yhteiskunnan kriittisistä toiminnoista. Kriittisen henkilöstön, vanhempien tai kuntien ei pidä joutua arvailemaan, miten vaaratilanteessa toimitaan, Lohikoski sanoo tiedotteessaan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Politiikka
19.5.2026
Häkkänen: Puolustusvoimat oli valmiina ampumaan viime perjantain droonin alas – ”Tyhjennettiin maa-, meri- ja ilma-alueet”
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
18.5.2026
Evp-upseeri: Nämä tekniset yksityiskohdat drooniepäilyissä ovat yhä mysteeri
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
19.5.2026
Arvio: Romaanihenkilön elämä avaa silmät proosataiteen mahdollisuuksille
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU