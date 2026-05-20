”Nyt on jo keskiviikko” – kansanedustaja vaatii valtakunnallista drooniohjeistusta

Kansanedustaja Pia Lohikoski (vas.) vaatii Petteri Orpon (kok.) hallitukselta valtakunnallista drooniohjeistusta. Lohikoski on jättänyt asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen. Demokraatti Demokraatti

Ohjeistusta kaivataan Lohikosken mukaan kunnissa ja hyvinvointialueilla. Uudenmaan droonivaaratilanne paljasti hänen mukaansa vakavia puutteita valtakunnallisessa ohjeistuksessa ja kriisiviestinnässä.

Viime perjantain vaaratilanteen aikana ja jälkeen kävi ilmi, ettei kunnille, hyvinvointialueille, HUSille, koulutuksen järjestäjille, päiväkodeille tai kriittiselle henkilöstölle ollut riittävän selkeää valtakunnallista ohjeistusta siitä, miten droonivaaratilanteessa tulee toimia.

– Keravan kaupunki ja muut KUUMA-kunnat eivät ole vieläkään saaneet ministeriöstä ohjeistusta siitä, miten vastaavissa tilanteissa pitäisi toimia. Nyt on jo keskiviikko. Korona-aikana valtakunnallinen vastuu oli selkeästi hallituksella, eikä kuntia vain kehotettu jälkikäteen käymään viestintäohjeitaan läpi. Missä on hallituksen vastuunkanto, keravalainen Lohikoski kysyy.

Lohikosken mukaan on vakavaa, että esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden parissa oli epävarmuutta, tuleeko vaaratiedotteen aikana lähteä työvuoroon.

PÄÄMINISTERI Orpo on kehottanut organisaatioita käymään läpi kriisiviestintäänsä. Lohikosken mukaan tämä ei riitä.

– Hallituksessa ei tunnuta ymmärtävän sitä, että kyse ei ole mistään tavanomaisesta varautusmissuunnitelman päivittämisestä, vaan droonit ja niiden vaarat ovat kunnille aivan uusi asia. Kunnilla ei ole samaa tietotasoa kuin valtioneuvostolla, joka saa ajantasaista tietoa puolustusministeriöltä ja puolustusvoimilta.

– Ohjeistuksen on tultava sieltä, missä on paras kokonaiskuva turvallisuustilanteesta, viranomaisten tilannearviosta ja yhteiskunnan kriittisistä toiminnoista. Kriittisen henkilöstön, vanhempien tai kuntien ei pidä joutua arvailemaan, miten vaaratilanteessa toimitaan, Lohikoski sanoo tiedotteessaan.