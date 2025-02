”Nyt tarvitaan korotuksia” – AKT ja JHL ilmoittivat jo neljännestä saarrosta

JHL ja AKT tukevat teollisuuden työntekijöiden palkkaneuvotteluita jo neljännellä käsittelysaarrolla. Demokraatti Demokraatti

Uusi käsittelysaarto alkaa 17. helmikuuta ja päättyy viimeistään perjantaina 21. helmikuuta, JHL kertoo tiedotteessaan.

Teollisuusliiton sopimusneuvotteluissa ei vieläkään ole näkyvissä sopimusta, jonka työntekijät voivat hyväksyä.

Ammattiliitto JHL:n saarron on tarkoitus vauhdittaa työehtosopimusten syntymistä.

Neuvottelujumi avautuu nopeasti, kunhan pöytään isketään sopiva palkkatarjous, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström sanoo tiedotteessa.

– Viime vuosina inflaatio on laukannut niin villinä, että palkkakehitys on jäänyt pahasti kyydistä. Lisäksi hallituksen armoton saksikuuri on iskenyt moniin työtätekeviin. Nyt tarvitaan korotuksia, jotka todella paikkaavat palkansaajien ostovoimaa, Ekström jatkaa.

Saarto koskee sopimusaloja, joille Teollisuusliitto on antanut lakkovaroituksen.

Työtaistelu vaikuttaa rahdin käsittelyyn esimerkiksi satamissa ja raideliikenteen tavarakuljetuksissa. Työntekijät eivät lastaa eivätkä pura niiden yritysten tuotteita, joita työtaistelu koskee. Kuljetusalalla työntekijät voivat kieltäytyä kuljettamasta näiden yritysten tavaroita.

Ammattiliitto JHL:n lisäksi tukitoimia ovat järjestäneet AKT, Merimies-Unioni, Palvelualojen Ammattiliitto PAM, Rakennusliitto sekä Sähköliitto.

AKT on tuoreeltaan sekin ilmoittanut neljännestä käsittelysaarrosta. Myös sen saarto järjestetään 17. helmikuuta ja 21. helmikuuta välisenä aikana.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton (AKT) saarron piiriin kuuluu teknologiateollisuuden nimettyjä yrityksiä.

Saarto koskee kaikkia Suomen satamia.

JHL:n käsittelysaarron kohteet ma 17.2. – pe 21.2.

Käsittelysaarto VR Transpointin ja North Rail Oy:n toimialueella

Käsittelysaarrossa työntekijät kieltäytyvät käsittelemästä seuraavien yritysten tai tahon tavaroita tai lastia:

Boliden Harjavalta Oy

Boliden Kokkola Oy

Meyer Turku Oy

Norilsk Nickel Harjavalta Oy

Outokumpu Stainless Oy

Ponsse Oyj

SSAB Europe Oy

STR Tecoil Oy

Terrafame Oy

Valtra Oy Ab.

Käsittelysaarto satamissa

Käsittelysaarto koskee kaikissa Suomen satamissa, satamayhtiöissä sekä satamapalveluyhtiöissä näiden yritysten tavaroita ja lastia:

Best-Hall Oy

Metso Finland Oy

Ponsse Oyj

Wärtsilä Finland Oy.

AKT:n saartamat yritykset 17. – 21.2.

Best-Hall Oy

Metso Finland Oy

Ponsse Oyj

Wärtsilä Finland Oy