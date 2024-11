Nyt tuli esitys: jokatalvinen näky aiotaan kieltää lailla

Samalla selvennetään kieltoa upottaa ja hylätä jätettä ja muuta ainetta mereen. Kiellon ehdotetaan tulevan voimaan kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

Esityksen mukaan laki tulisi voimaan maaliskuun alussa ensi vuonna.

Kun aurattua lunta on kaadettu mereen, sinne on sen myötä päätynyt myös hiekoitushiekkaa, roskia ja mikromuovia, jota syntyy muun muassa lumeen heitetyistä tupakantumpeista.

Lunta on kipattu mereen ennen kaikkea Helsingissä, missä kantakaupungista kerättyä lunta on kaadettu mereen Hernesaaressa. Sinne on päätynyt arviolta 25-45 prosenttia Helsingissä kerätystä lumesta. Keskimääräisenä talvena sinne on viety yli 15 000 kuormallista lunta, eli noin 230 000 kuutiometriä.