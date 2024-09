Nyt tuli Harkimon kanta Yle-työryhmään – “Täysi mahalasku”

Eduskuntaryhmät käsittelevät tänään työryhmän puheenjohtajan Matias Marttisen (kok.) johdolla saavutettua sopua.

– Tässä mallissa ei leikata mitään. Minä lähden siitä, että myös Yleisradiosta pitää leikata. Kun hyvinvointialueilla tehdään jo listoja, mistä hoidoista luovutaan ja Suojelupoliisista leikataan, ei Yle voi mitenkään jäädä ulkopuolelle. Nyt ollaan tekemässä puoluepoliittisia kauppoja, koska Yle on pyhä lehmä ja poliitikot pelkäävät sitä. Minun ei tarvitse pelätä mitään eikä odottaa kutsua A-studioon, kun sinne ei kuitenkaan kutsuta, sanoo Liike Nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Harry Harkimo tiedotteessaan.

Harkimo sanoo, että työryhmän esitys on kuin koko kuva Suomen kyvystä poliittisiin päätöksiin.

– Kovasti selvitellään ja neuvotellaan, mutta vaikuttavia päätöksiä ei synny. Tässäkin palloa heitetään vain seuraavalle hallitukselle. Täysin vastuutonta. Lähdin työryhmään uudistamaan ja tehostamaan Yleisradion toimintaa, mutta esityksessä kyse on vain lisäkustannusten karsimisesta. Esitys on täysi mahalasku ja jokainen puolue laskee siitä lukuja omien tarpeidensa mukaan. Aito halu uudistaa puuttuu kokonaan. Suomesta puuttuvat kokonaan kyky ja halu uudistua. Terveydenhuolto on täydessä kriisissä ja jo valmiiksi huonosti toimeen tulevia ihmisiä kyykytetään, mutta Yle se vaan porskuttaa. En voi käsittää, miten yksi ainoa julkinen palvelu saa jatkaa ilman todellisia säästöjä.