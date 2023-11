Nyt tuli Orpon reaktio Purran blogiin: ”Minä olen ihan selkeästi sanonut, että…”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tapaavat Helsingissä maanantaina. Kahdenvälisen tapaamisen jälkeen oli laajempi kokous, johon osallistuivat myös molempien maiden ulko- ja puolustusministerit. Johannes Ijäs Demokraatti

Orpo ja Kristersson pitivät mediatilaisuuden, jossa puhutti ennen muuta Suomen itärajan tilanne ja Venäjältä Suomen rajalle ohjatut turvapaikanhakijat.

Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa, että kyseessä on kansallisen turvallisuuden kysymys.

– Me olemme valmiita sulkemaan viimeisen raja-aseman (itärajalla), jos tarvitaan. Suomi suojelee EU:n ulkorajoja ja Nato-rajaa. Emme anna tämän ilmiön jatkua, Orpo vakuutti.

Kristerssonin mukaan Venäjän tarkoitus on luoda hajaannusta läntisiin maihin.

Hän lupasi Suomelle tukea itärajan tilanteeseen, mikäli Suomi sitä pyytää. Tukemisen keinoilla hän ei lähtenyt spekuloimaan.

Kristersson näkee, että Venäjän agressiivinen toiminta tulee Suomen itärajan tilanteen kautta lähemmäs myös muita Pohjoismaita. Kristersson sanoi, ettei EU:n ulkoraja ole enää vain Italian, Kreikan, Espanjan asia, vaan myös Pohjoismaiden asia. Tilannetta on Kristerssonin mukaan pohdittava tarkkaan.

MEDIASSA on ollut tänään tietoja, joiden mukaan hallitus valmistelisi koko itärajan sulkemista. Orpolta kysyttiin, milloin tämä tapahtuisi ja täyttyvätkö kriteerit.

– Vakava häiriötilanne itärajalla jatkuu. Venäjä ei ole muuttanut käytöstään. Kolmannen maiden kansalaisia ilman asiakirjoja ohjataan meidän rajalle. Tiedustelutieto kertoo eri lähteistä, että väkeä on liikkeellä edelleenkin. Sen takia olemme pakotettuja miettimään ja valmistelemaan seuraavia keinoja. Niiden pitää olla oikeasuhtaisia mutta samaan aikaan vaikuttavia. Työtä tehdään, mennään kuitenkin harkitusti mutta päättäväisesti. Mikäli tämä toiminta jatkuu, niin kuin se nyt tekee, niin lähiaikoina on tulossa seuraavia päätöksiä, Orpo pohti.

Orpolle kysyttiin myös, onko hän samaa mieltä kuin valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) blogissaan siitä, että apulaisoikeuskanslerin viimeviikkoinen kielteinen tulkinta itärajan sulkemisesta perustuu turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttöön.

Orpo totesi, että olisi parempi, että kaikki keskittyisivät nyt ongelmien ratkaisujen hakemiseen.

– Meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä hallituksen sisällä, hallituspuolueiden välillä mutta myös parlamentaarisesti. Tässäkin yhteydessä kiitos oppositiopuolueille, oikeastaan kaikille siitä, että he ovat tukeneet näitä tähän mennessä tehtyjä ratkaisuja. Minä olen ihan selkeästi sanonut, että valtioneuvoston jäsenten ei pidä arvioida oman laillisuusvalvojansa toimintaa. Olen siitä edelleenkin samaa mieltä, se ei ole siitä muuttunut mihinkään.

HELSINGIN SANOMAT kertoi tänään, ettei RKP ole sen puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin mukaan ole ollut mukana itärajaa koskevien päätösten valmistelussa.

– Tilanne on ollut valitettavasti sellainen, että itse sain viime viikolla lehdistön kautta tiedon siitä, että olisi tulossa mahdollisesti päätös, joka tarkoittaisi täyssulkua. Meillä ei ollut aiheesta mitään neuvottelua, vaan se oli täysin sisäministeriön valmistelussa, Henriksson sanoi lehdelle.

Myös tämän päivän tieto sisärajan sulkemisen valmistelusta tuli lehden mukaan Henrikssonille yllätyksenä.

Orpo sanoi, ettei tiedä, mistä päätöksistä tai valmistelusta RKP on jäänyt ulkopuolelle.

– Koko ajan on pyritty informoimaan niin hyvin kuin mahdollista. Totta on se, että esimerkiksi rajalakeja valmistellaan sisäministeriössä yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa. Ja näitä on tehty erittäin nopealla tahdilla. Tämä on vaatinut kaikilta paljon, että on pystynyt perehtymään, saamaan tiedon. Se on vaatinut hallitukselta paljon, että on pystytty jakamaan tietoa. Ehkä tästä on enemmän kyse. Uskoisin ja tiedänkin, että kun kaikki päätökset on tehty, siinä vaiheessa jokainen on ollut kyllä täysin informoitu ja tietoinen siitä, mitä ollaan päättämässä, Orpo totesi.

Orpon mukaan hallitus toimii itäraja-päätöksissään sen mukaan, mitä tilanne vaatii. Nyt tiedetään Orpon mukaan jo, etteivät edelliset päätökset lopettaneet turvapaikanhakijoiden tuloa.

– Me tarvitsemme lisää päätöksiä, mutta niiden täytyy olla huolellisesti valmisteltuja ja samaan aikaan riittävän vahvoja ja jykeviä. En ryhdy arvailemaan päiviä tai tunteja, vaan heti kun on valmista, me tuomme seuraavia toimenpiteitä ellei sattuisi niin positiivisesti, että Venäjä muuttaisi käytöksensä ja palattaisiin normaaliin. Mutta tällä hetkellä en näe sitä.