Nyt tuli uusi puoluebarometri – suomalaisten kyselysuosikki voi yllättää

SDP:n tulos putosi tuoreessa puoluebarometrissä. Suomalaiset suhtautuvat myönteisimmin kokoomukseen kevään puoluebarometrissä. Demokraatti Demokraatti

Kokoomuksen suhtautuu myönteisesti 43 % vastaajista, kun taas SDP:hen 41 prosenttia. Edelliseen, viime marraskuun puoluebarometriin verrattuna SDP:n suosio on laskenut 7 prosenttiyksiköllä ja kokoomuksen prosenttiyksikön verran. SDP:n edellisen kyselyn tulos oli yksi sen parhaita, mikä ainakin osittain selittää tulosta.

Hallituspuolue perussuomalaisiin suhtautuu myönteisesti nyt 34 % vastaajista. Puolueen suosio on prosenttiyksikön kasvussa tässä mittauksessa.

Toisen hallituspuolueen RKP:n suosio on sen sijaan voimakkaassa laskussa, sillä siihen suhtautuu myönteisesti nyt vain 26 % vastaajista. Pudotusta riitti 7 %-yksikköä syksyyn verrattuna.

Puoluebarometrin kysely tehtiin 18.-25.3.2024.

Sen tulokset ovat jossain määrin ristiriitaisia Ylen tuoreimman puoluemittauksen kanssa, jossa SDP nousi suosituimmaksi puolueeksi ohi pääministeripuolue kokoomuksen. Kyselyjä ei voi kuitenkaan verrata suoraan toisiinsa.

PUOLUEBAROMETRISTÄ selviää myös, että suomalaisten enemmistö on tyytymätön Orpon hallitukseen.

61 prosenttia suomalaisista ajattelee hallituksen onnistuneen tehtävissään vähintäänkin melko huonosti. Joka kolmas (34 %) on kuitenkin toista mieltä.

Varsinkin kokoomuslaiset (79 %) ja perussuomalaiset (67 %) ajattelevat hallituksen onnistuneen työssään, kun taas peräti 96 prosenttia vasemmistoliittolaisista antoi hallitukselle vähintään melko huonon arvosanan. Sosialidemokraateista 93 prosenttia ei ole tyytyväinen hallituksen saavutuksiin.

Oppositio on puolestaan onnistunut 65 prosentin mielestä vähintään melko heikosti tehtävissään esittää vaihtoehtoja hallituksen politiikalle. Tiedotteen mukaan 24 prosenttia vastaajista antoi oppositiolle hyvää palautetta.

Kansalaisilta kysyttiin myös, uskovatko he hallituksen pysyvän kasassa koko vaalikauden ajan. Noin joka toinen (49 %) uskoo hallituksen pysyvän pystyssä, mutta 37 prosentin mielestä hallitus kaatuu ennen vaalikauden loppua.

Puoluebarometrin toteutti tutkimusyhtiö Verian. Tutkimus on toteutettu Forum-vastaajapaneelissa. Haastateltu joukko edustaa maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä (pl. ahvenanmaalaiset). Haastattelujen kokonaismäärä on 1.372. Tutkimustulosten virhemarginaali on 2,6 prosenttiyksikköä suuntaansa.