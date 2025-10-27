Palkittu politiikan aikakauslehti.
27.10.2025 11:57 ・ Päivitetty: 27.10.2025 12:18

Nyt tuli vahvistus: Paul Biya, 92, jatkaa presidenttinä

Kamerunia yli neljä vuosikymmentä johtanut presidentti Paul Biya on valittu kahdeksannelle perättäiselle toimikaudelleen, kertoo maan perustuslakituomioistuin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Se vahvisti runsaat kaksi viikkoa sitten pidettyjen presidentinvaalien tuloksen maanantaina.

Ennakoitu vaalitulos on jo aiheuttanut kuolonuhreja vaatineita levottomuuksia. Oppositio syyttää presidenttiä vaalivilpistä ja sanoo vastaehdokkaan Issa Tchiroma Bakaryn todellisuudessa voittaneen vaalit.

Perustuslakituomioistuimen mukaan Biya sai 54 prosenttia äänistä opposition ehdokkaan jäädessä 35 prosenttiin.

Kamerunia itsevaltaisesti johtanut 92-vuotias Biya on maailman vanhin tällä hetkellä virassa oleva valtiojohtaja. Hän nousi Kamerunin johtoon jo vuonna 1982 ja on vasta maan historian toinen presidentti.

