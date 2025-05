”Nyt työnantajilla ei ole mitään hävittävää” – AKT:n Kokko vaatii seuraavaa hallitusta pistämään vientimallin uusiksi

AKT:n liki puoli vuotta kestänyt neuvottelukierros on jo melkein maalissa. Liitto huomauttaa, että kaikki työehtosopimukset tällä kierroksella ovat syntyneet neuvotteluteitse. Yleisen linjan mukaiset palkankorotukset ovat syntyneet yleiskorotuksina.

– Laatuasioita ei ole saatu sopimuksissa juuri vietyä eteenpäin, koska vientimalli on esteenä. Meille kuljetuksessa ehdottoman tärkeät työ- ja lepoasiat seisovat paikoillaan. Asiat eivät kehity, jos pelataan vain vientimallin nollasummapeliä, Kokko arvosteli tiedotteen mukaan puheessaan AKT:n valtuuston kokouksessa tänään.

AKT:n mielestä vientimalli on nyt osoittanut, että alakohtaisia asioita ei huomioida. Kokon mukaan kaikki viennin perässä tulevat alat halutaan sulloa samaan muottiin. Kokko vaatiikin, että pistää vientimallin uusiksi ja peruu lisäksi ratkaisut, joilla valtakunnansovittelijan kädet on sidottu.

– Nyt työnantajilla ei ole mitään hävittävää sovittelijan taholta ja siksi he ovat sinne niin innokkaasti menossa. Tällä kierroksella on nähty tilanteita, jossa työntekijäliitto on joutunut sovitteluun ilman että edes lakkovaroitusta on jätetty. Tämä suorastaan huutaa ääneen sen, miten epätasapainoon arvostettu sovitteluinstituutio on hallituksen ja työnantajien toimesta saatu, Kokko sanoo.