”Nyt viimeistään on aika herätä” – Lindtman hoputtaa Orpoa neuvottelupöytään

Oikeistohallituksen aiheuttama työmarkkinakaaos on irtoamassa pääministerin ja hallituksen otteesta, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kuvailee.

Lindtman toteaa hallituksen kieltäytyneen neuvotteluista ja siten syventäneen vastakkainasettelun kierrettä. Hänen mukaansa Suomessa on ”hallitus, jolta puuttuu kokonaan korvat”.

– Pääministeri Petteri Orpon (kok.) on nyt jätettävä kaikki arvovaltatekijät taakseen ja käytävä neuvottelupöytään. Nyt viimeistään on aika herätä. Pääministerin on kutsuttava nopeasti aidot neuvottelut koolle ja ratkaistava tilanne, Lindtman sanoo tiedotteessa.

Lindtman katsoo, ettei ole enää mitään syytä kieltäytyä aidoista neuvotteluista. Hän huomauttaa, että hallitukselle on esitetty lukuisia ratkaisuehdotuksia tilanteeseen. Hän nostaa esiin, että viimeksi eilen tuli tieto palkansaajien tarjoamasta, erittäin pitkälle menevästä kompromissiehdotuksesta. Palkansaajat ovat valmiita neuvottelemaan, hän kiteyttää.

– Itse esitin neljä viikkoa sitten ulkopuolisen sovittelijan käyttämistä. Siihen ei enää taida aika riittää, vaan nyt tarvitaan suoria neuvotteluja. Hallituksen eväät kieltäytyä ovat loppu, nyt on aika neuvotella.

Lindtmanin mukaan palkansaajien laaja tyytymättömyys hallituksen yksipuolisesti ajamiin heikennyksiin on täysin ymmärrettävää.