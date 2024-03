SAK nosti pöytään “vallankumouslakot” – Jarkko Eloranta kertoo, mistä on kyse

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoi tänään, että oikeus poliittisiin työtaisteluihin pitää olla myös jatkossa, mutta SAK olisi valmis siihen, että poliittiset lakot tulisivat suhteellisuusarvioinnin piiriin. Rane Aunimo Demokraatti

– Eli työtuomioistuin arvioisi, ovatko poliittisluonteiset lakot oikeassa suhteessa tavoiteltuun tulokseen, Eloranta sanoi tiistaina SAK:n tiedotustilaisuudessa.

SAK:n mallissa tukilakot ovat lähtökohtaisesti laillisia, jos pääriita on laillinen. Tukilakkojen suhteellisuus voidaan arvioida työtuomioistuimessa. Arvioinnissa on otettava huomioon yhteys pääriitaan, aito painostusvaikutus ja yrityksen toimintaedellytysten riittävä turvaaminen. Pakettiin kuuluisi, että lakkojen ilmoitusaikoja on lyhennettävä ja vuokratyövoiman käyttö lakkotilanteissa on kiellettävä.

Niin kutsutut vallankumouslakot voisi kuitenkin kieltää.

– Nythän tätä erottelua ei uudessa lainsäädäntöesityksessä ole. Meidän mielestämme erottelu pitäisi tehdä. Poliittisluontoiset, jotka liittyvät siis suoraan työntekijöiden oikeuksiin, asemaan ja toimeentuloon, joilla on kansainvälisen sääntelyn suoja, ne pitäisi alistaa suhteellisuusarvioinnin piiriin ja sitten kokonaan poliittiset vallankumouslakot voitaisiin vaikka kokonaan kieltää.

Malli on osa SAK:n kompromissiesityksiä hallitukselle.

DEMOKRAATTI kysyi Elorannalta tarkemmin vallankumouslakkojen kieltämisestä.

Millaisista lakoista siis on kyse?

– Puhtaasti poliittinen lakko, että me ei vaikka tykätä pääministeristä ja me rupeamme lakkoilemaan sen takia. Kun nythän on selkeästi, että siellä on työntekijöiden toimeentulo, sosiaaliturva, jotka ovat poliittisluonteisia, jotka nauttivat myös ILO:n säännösten suojaa. Mutta tällaiset puhtaasti pääministerin ulosheittämiseen tai siitä, ettei me pidetä siitä, että siirrytään vasemmanpuoleiseen liikenteeseen, sellaisia vastaan ei voisi lainkaan lakkoilla.

Onko se helppo kirjoittaa lakiin?

– Ei se mahdotonta ole. Tämä on kuitenkin kansainvälisessä oikeudessa tämä jako olemassa esimerkiksi ILO:n käytännössä.

Paljonko tällaisia lakkoja on Suomessa, millaiseen ongelmaan laki vastaisi?

– Emme tiedä tulevaisuudesta, ei meillä poliittisiakaan lakkoja ole juurikaan ollut ennen kuin tämä hallitus aloitti. Poliittisten lakkojen suuri määrä on hallituksen itsensä aiheuttama ongelma.

SAK:N tämän päivän “kompromissilistassa” on myös kohta paikallisesta sopimisesta. Siinä lukee: “Paikallisen sopimisen osapuolten on määräydyttävä työehtosopimuksen mukaan. Jos yrityksessä ei ole luottamusmiestä tai noudatettavaa työehtosopimusta, voi sopijaosapuolena olla luottamusvaltuutettu tai koko henkilöstö yhdessä.”

SAK on ilmeisesti muuttanut tässä kantaansa?

– Emme ole aiemmin hyväksyneet tätä luottamusvaltuutettua tai koko työyhteisöä. Tämä on aika pitkälti siihen, mitä hallitus itsekin tällä hetkellä hakee.

Tähänkin hallituksen vastaus oli kuitenkin “ei”?

– Tämä on lopulta kokonaisuus. Tämä ei ole heidän mielestään sellainen kokonaisuus, jota kannattaa katsoa.

SAK esitteli tänään listaa, mistä asioista se on valmis neuvottelemaan: